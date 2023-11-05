"Являемся конкурентами с Израилем": эксперт о военной помощи от США Украине

Ситуация может измениться, если война Израиля против ХАМАС затянется больше чем на 3 месяца, или перейдет на другую территорию, тогда запасы США и Израиля будут истощаться.

Западные СМИ в последнее время начали писать о том, что США начали передавать десятки тысяч снарядов предназначенных для Украины Израилю. В Пентагоне обещают, что поток вооружения Израиля будет устойчивым, и будут компромиссы в поставках для обеих стран. Что это может означать для Украины в интервью Фокусу рассказал исполнительный директор Института трансформации северной Евразии Владимир Горбач.

По его мнению, несмотря на то, что США начали делить вооружение для Израиля и Украины переживать не стоит, поскольку война с ХАМАС и война против РФ — различаются.

"Нужно смотреть, какая именно номенклатура оружия или боеприпасов поставляется Украине, а какая будет поставляться Израилю. Конечно, у нас очень разные враги в техническом плане. Российская Федерация и ХАМАС — это небо и земля, и воевать с ними надо и можно несколько по-разному, хотя есть подобные сферы, где все это пересекается — беспилотники, или артиллерийские снаряды 155-го калибра, они и там, и там в артиллерии применяются. Например, ракеты для "Железного купола" Украине не нужны", — рассказал эксперт.

Он отметил, что США, как глобальная сила, имеют свои склады вооружения не только на территории США, но и на территории потенциального театра боевых действий, где могут участвовать или Вооруженные силы США, или их союзники. В частности, такие военные склады США есть и на территории Израиля. С начала полномасштабного вторжения часть боеприпасов оттуда США якобы переместили в Европу, а сейчас Израиль просит их снова вернуть.

"Можем сказать, что мы теперь с Израилем в одной корзине американской помощи по безопасности. В каком-то смысле мы являемся конкурентами за эти ресурсы. Но в каком-то другом плане — мы являемся союзниками и партнерами. Где номенклатура поставок не пересекается, Соединенные штаты с большей готовностью оказывать помощь могут как нам, так и Израилю", — сказал Владимир Горбач.

Он отметил, что ситуация может измениться, если война Израиля против ХАМАС затянется больше чем на 3 месяца, или перейдет на другую территорию, тогда запасы США и Израиля будут истощаться, и тогда Украина получит конкурента.

Эксперт также отметил, что закон США о ленд-лизе так и не заработал, а его срок истек.

"Администрация Белого дома подстраховалась этим законом, но не ввела его в действие. Они предоставляли Украине ту помощь, которую считали нужным. Они оперировали не лендлизом, а различными программами военной помощи — Пентагона отдельно, Госдепа отдельно, Конгресса отдельно, Белого дома отдельно и так далее. Если бы Конгресс на каком-то этапе решил заблокировать эту помощь, то Белый дом мог бы воспользоваться законом о лендлизе, как запасным вариантом, и все равно делать это на законных основаниях. Но такой проблемы до сих пор не возникало. Но сейчас Белый дом не может им уже воспользоваться, потому что этот закон уже утратил действие", — сказал эксперт.

Напомним, что украинские дипломаты обещают продолжение американского ленд-лиза для Украины . Власти работают над продлением Соединенными Штатами Америки действия закона после сентября, хотя поставки оружия по этой программе до сих пор не осуществлялись.

Ранее сообщалось, что закон о ленд-лизе вступил в силу 1 октября 2022 года. Документ предусматривает разрешение США на передачу Украине военной техники в аренду или в лизинг в соответствии с упрощенными процедурами экспортного контроля.