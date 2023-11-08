Языковые скандалы в Украине: эксперт ответил, кому на самом деле способствуют такие споры (видео)

Ирина Фарион своими упреками в адрес бойцов "Азова" лишь способствует российской пропаганде. Эксперт Валентин Гладких считает подобные скандалы деструктивными. В интервью он разобрал подобные случаи и объяснил, кто на самом деле получает пользу от споров на фоне языкового вопроса в Украине.

Военные Вооруженных Сил Украины, которые общаются на русском, оказались под негативными высказываниями. Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких прокомментировал недавний упрек доцента и языковеда Ирины Фарион в адрес "азовцев" и ответил, может ли такая ситуация обострить языковой вопрос в Украине. Об этом шла речь во время интервью аналитика в эфире Фокуса.

Как отметил Гладких, раздувание языковых скандалов не на пользу обществу и не учит тех, кто оказывается в центре событий. В частности, Гладких вспомнил случай с таксистом в Киеве, который отказался везти пассажирок из-за языкового вопроса.

Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких

"Чего мы достигли? Он стал говорить на украинском? У него изменилось отношение к украинскому языку? Появилось желание выучить украинский язык? Изменилось к лучшему отношение к его носителям? Наша цель заключается в побуждении людей к освоению украинского, а не в том, чтобы вызвать возмущение, обиду и сопротивление", — считает Гладких.

Языковой скандал с Ириной Фарион: кому на пользу резонанс?

По словам аналитика, языковед Ирина Фарион сделала откровенно диструктивное и несвоевременное заявление.

"Я не говорю, какие будут последствия и как это использует российская пропаганда. (...) Подобные заявления и такая тональность, более того, в адрес людей, которые с оружием в руках защищают наше право, в частности, говорить на украинском языке, недопустимы", — считает Гладких.

Он подтвердил, что языковой вопрос влияет на противостояние с РФ и способствует работе российской пропаганды, подхватывающей такие истории.

"Если наших бойцов там не будет с оружием, не думаю, что госпожа Фарион будет иметь возможность говорить на украинском. Поэтому нужно правильно расставлять приоритеты", — добавил аналитик.

Упрек Фарион в адрес "азовцев": хроника событий и последствия

На днях языковед Ирина Фарион заявила, что не может назвать украинцами воинов, которые общаются не на государственном языке, поскольку они, по ее словам, "позорят Вооруженные силы Украины". Она опубликовала соответствующее сообщение.

Сообщение Ирины Фарион в Telegram-канале

Реакция экс-командира "Азова" Максима Жорина была короткой и меткой. Он ответил на оскорбления русскоязычных бойцов Ирине Фарион, не подбирая слов.

Впоследствии уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал слова языковеда и обратился в СБУ, Нацполицию и Нацсовет с требованием провести проверку. А нардеп Егор Чернев, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, назвал слова доцента кощунством, которым она "поставила знак равенства между оккупантами и теми, кто жертвует своей жизнью, защищая Украину".

Фокус разбирался, как закон защищает честь и достоинство военнослужащих. Честь и достоинство военнослужащих защищает статья 435.1 Уголовного кодекса Украины.