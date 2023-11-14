Настроила против себя военных и русскоязычных: главные скандалы с участием Ирины Фарион

Ярая защитница украинского языка в последнее время все чаще оказывается в центре языковых скандалов. Беженцам из юга и востока она советует уезжать из страны, если они не готовы разговаривать на госязыке. А защитников разговаривающих на русском языке называет "позором армии". Фокус собрал самые яркие скандалы вокруг экс-нардепа и выяснил, почему языковеда не привлекают к ответственности.

Профессор Национального университета "Львовская политехника", экс-нардеп Ирина Фарион в последнее время стала "звездой" языковых скандалов. Первый выпад был в сторону бойцов бригады НГУ "Азов" и 3-й штурмовой бригады за их разговоры на русском языке.

Языковед считает, что бойцы обязаны говорить только на украинском и в качестве доводов вспоминает законодательство о дисциплине в армии. "Если в армии нет дисциплины, то это не армия, а сброд", полагает она.

"Я не могу назвать их (военных) украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть себя назовут "русскими". Что им мешает? Если они такие большие патриоты, пусть покажут свой патриотизм. Выучите язык Тараса Григорьевича Шевченко", – говорила Фарион.

Экс-нардеп считает языковой вопрос крайне важным и если его не решить, полномасштабная война с Россией продлится вечно.

Это далеко не первый скандал Ирины Фарион с русскоязычными военными. Ранее языковед призывала учить украинский язык освобожденных из плена защитников "Азовстали". Более того, она с облегчением вздыхала говоря, что далеко не всех военных освободили из плена.

"Выполнили указание сдаться в плен — выполнили. Теперь из плена их освободили, слава Богу не всех, еще осталось 80% в плену. Почему они тогда не выполняют другие задания — в статье 13. Язык войска какой? Украинский. А на каком языке говорит Залужный? Ну что это такое?", — спрашивала Фарион.

Экс-нардеп считает языковой вопрос крайне важным и если его не решить, полномасштабная война с Россией продлится вечно.

Критикуя русскоязычных, Фарион забывает факт из собственной биографии: во времена СССР она была "ответственной, старательной и дисциплинированной" комсомолкой. В ее характеристике от ячейки ВЛКСМ сказано, что она поощряла иностранцев к изучению русского языка. В свое оправдание экс-политик утверждала, что хотела разрушить компартию изнутри.

Реакция военных и чиновников на оскорбления Ирины Фарион

Большинство военных, волонтеров, филологов и представителей других профессий не одобрили "языковые выпады" Ирины Фарион. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец просил полицию, СБУ и Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания принять меры.

"В ВСУ служат и защищают Украину мужчины и женщины из разных групп общества, разных национальных сообществ, разного вероисповедания и убеждений, разного места жительства", – акцентировал внимание Лубинец.

В ее характеристике от ячейки ВЛКСМ сказано, что она поощряла иностранцев к изучению русского языка. В свое оправдание экс-политик утверждала, что хотела разрушить компартию изнутри.

Комбаты прямо обвиняют Ирину Фарион в работе на ФСБ. Экс-командир "Азова" и замкомандира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин считает, что деятельность преподавателя "Львовской политехники" раскалывает украинское общество по "ФСБшным методичкам" и правоохранителям пора ею заняться.

"Никто тебе не давал права открывать рот в сторону бойцов "Азова", 3-й штурмовой или любого другого подразделения украинской армии. Поэтому просто иди ты нах***", — написал боец в Telegram.

Командир подразделения "Химера" Александр Капшин согласился с Жориным о необходимости расследования высказываний профессора.

"Ей плевать, что мы еще не выиграли войну, что сейчас главное — единство общества перед зимой. Она продолжает заниматься любимым делом — делит украинцев на разные сорта. И кто это говорит? Фарион, которая уже несколько десятилетий при власти пилит бюджеты и разносит в обществе ненависть. "Азов" уже навеки вошел в украинскую историю, а об этой продажной пропагандистке через несколько лет все забудут", – отметил он.

Идею о постепенном переходе на украинский язык и избавлении от пророссийских нарративов поддерживает офицер управления бригады "Азов" и защитник "Азовстали" Дмитрий Андрющенко с позывным "Дипломат". Но военный полагает, что "вбросы" Ирины Фарион не ускоряют этот процесс, а вызывают отвращение к конкретному человеку.

"Должны ли мы избавиться от ка**пских нарративов и глупых привычек? Да конечно. Это наша обязанность. Это наш культурный и генетический фонд. Люди, переходите [на русский язык], это такой же вклад в общую победу над врагом. И тогда не будет возможности для информационных вбросов ни для русских, ни для таких, как госпожа Фарион", — подчеркнул "Дипломат".

Студент из Керчи пострадал за поддержку Фарион

Еще один недавний скандал связан с публикацией скриншота личных данных студента из временно оккупированного Крыма. Парень в письме поддержал позицию Фарион о статусе украинского языка: он не представляет, как после деоккупации его родного города Керчь сможет отличить украинских военных от ВС РФ, если все будут общаться на русском языке.

После обращения Ирина Фарион показала переписку в Telegram-канале, не скрыв имя и фамилию крымчанина. Позже стало известно, что студента могли найти сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД России. Фарион назвала случившееся "очередной провокацией" и призвала аудиторию "не вестись на вражескую тактику".

"Такое прекрасное лицо имеет дикая московская ФСБшная провокация. Сами организовали. Сами себя разоблачили", — прокомментировала языковед.

Фарион несколько раз нелестно высказывалась о трагедии в Мариуполе. По ее мнению, полное разрушение города российскими оккупантами в начале большой войны — это "кармичность" за поддержку пророссийских политиков.

Лубинец практически сразу отреагировал на инцидент и направил еще одно заявление в СБУ за разглашение персональных данных проукраинского студента. А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заяавил, что профессор своими хайповыми действиями привела к личной трагедии.

Представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева также хочет привлечь к ответственности языковеда за публикацию личных данных студента из Керчи. Показывать сообщения от человека, проживающего на временно захваченной оккупантами территории, это "низость и преступление", добавила она.

"Общаясь с нашими гражданами на территории оккупированного Крыма, нельзя подвергать их опасности. Даже за частную переписку или публикацию в соцсети оккупанты могут преследовать их. Публичный резонанс получил случай с гражданкой Фарион. К сожалению, она не единственная, кто неосторожно обращается с персональными данными наших людей на оккупированных территориях. Правовую оценку таким действиям дадут правоохранительные органы, мы со своей стороны уже подали такое заявление", — объяснила Ташева Фокусу.

Мариупольцы "сами виноваты"

Фарион несколько раз нелестно высказывалась о трагедии в Мариуполе. По ее мнению, полное разрушение города российскими оккупантами в начале большой войны — это "кармичность" за поддержку пророссийских политиков, в том числе Андрея Деркача, Илью Киву и Виктора Медведчука.

"Есть закон, который называется детерминизм. Карма — это восточное понятие, а есть наше, выросшее из латинского термина "детерминизм" — причина и следствие. Все, что у нас сейчас — это причина и последствия… Человек должен научиться отвечать за свои поступки. Они 30 лет убивали украинцев в Украине и добились войны", — объясняла она.

«Мой Дмытрык, заходя в детский сад, видит перед собой некоего Гришу, который ему говорит "привет". И мой внук должен его учить с помощью своего маленького кулачка украинскому языку»

А в апреле прошлого года Фарион связывала "приход палачей" в Мариуполь с тем, что расположенный в городе металлургический комбинат назван именем Ильича — "в честь палача".

Отметим, что до апреля 2016 года мариупольский завод носил имя Ильича в честь российского революционера Владимира Ильича Ленина. Трактовку названия изменили в соответствии с законом Украины о декоммунизации. Завод стал носить имя Ильича в честь советского ученого-металлурга, директора Института черной металлургии УССР Зота Ильича Некрасова.

"Уничтожение" мос***лей в детских садах

В январе этого года Фарион рассказывала о внуке Дмытрыке, который уже в 3,5 года кулаками прививает русскоязычным детям любовь к украинскому языку.

"Мой Дмытрык, заходя в детский сад, видит перед собой некоего Гришу, который ему говорит "привет". И мой внук должен его учить с помощью своего маленького кулачка украинскому языку. Потому что ребенок приходит нервный в дом и говорит: "Бабушка, в садике есть мос***ль". А бабушка говорит, что мос***ля надо уничтожать. И Дима уничтожает москаля, он ему ставит челюсть, правильный прононс", — сказала преподаватель.

В этом же ролике она критиковала русскоязычных переселенцев, бежавших с востока и юга Украины во Львов от полномасштабной войны. Назвав их детей "москворотыми чадами", она призвала беженцев сесть в танк с буквами Z или V и убираться.

Как быть с высказываниями Ирины Фарион?

Статья 15 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" регламентирует применение государственного языка в ВСУ и других военных формированиях, говорит Фокусу языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Таким образом языком нормативных актов, документации, делопроизводства, команд, учебы, воспитательных мероприятий, иного уставного общения и служебной деятельности в ВСУ и других военных формированиях, созданных в соответствии с законом, является государственный язык.

На каком языке военные общаются по время обедов, в окопах или при отражении наступления врага, это их личное дело, подчеркивает Кремень.

"Есть представители национальных сообществ. К примеру, в 128-й бригаде служат много парней и девушек из Закарпатья. Для них родной язык — венгерский. Служат также из Одесской области, которые по происхождению этнические болгары. Но все это — украинский народ и граждане нашей страны", — приводит примеры омбудсмен.

В течение 2023 года жалоб о нарушении языкового закона военнослужащими не поступало. Было лишь сообщение об использовании негосударственного языка в одном из ТЦК, но эту ситуацию решили, продолжил он.

"Оснований говорить о том, что в ВСУ нарушают языковой закон, нет. А правовую оценку заявлениям и выступлениям общественников, политиков и научных работников должны давать другие органы", — комментирует он.

По украинскому законодательству, действия Ирины Фарион часто можно квалифицировать по статье 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание национальной, расовой или религиозной розни). Но доказать преступление по этой статье сложно, так как требуется наличие прямого умысла, замечает правозащитник и эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский.

"Если человек сознательно разжигает рознь, он должен сам это признать. Специфика этих преступлений в том, что до расследования нужно заявление о преступлении от пострадавшего лица, например, русскоязычного украинского военного", — объясняет специалист Фокусу.

Экс-нардепа не привлекали к ответственности, потому что в Украине практически нет наказаний за язык вражды. Вторая причина — формальная, ведь никто не заявлял на нее в полицию, а правоохранители не начинали расследование.

"Такие дела очень сложны для полиции и, как правило, у нас их нет особого желания расследовать", — заключил правозащитник.

Напомним, в университете "Львовская политехника" сформировали рабочую группу для проработки вопроса публикации Ириной Фарион личных данных крымского студента.

Фокус ранее писал, как Фарион оскорбила олимпийскую чемпионку Украины в дисциплине прыжки в высоту Ярославу Магучих за ее фотографию с российской соперницей Марией Ласицкене. Фарион назвала украинку "биомусором" и призвала Национальный олимпийский комитет Украины отобрать у нее бронзовую медаль.