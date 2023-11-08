"Для лучшего изучения": Фарион учила русскому языку и вступала в КПСС, — СМИ (фото)

Фарион не опровергла информацию, согласно которой во времена СССР она пропагандировала русский. При этом пояснила, что вступала в ряды КПСС, чтобы разрушать партию изнутри.

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Профессор "Львовской политехники" и языковед Ирина Фарион, которая критиковала русскоязычных азовцев, во времена СССР способствовала изучению иностранцами не украинского, а русского языка. Об этом свидетельствует характеристика-рекомендация, которую оформила комсомольская ячейка для ее вступления в ряды Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Соответствующий документ опубликовали журналисты-расследователи портала Zaxid.net.

Журналисты провели расследование в 2013 году. В том году им удалось добраться до архивов КПСС во Львове и они получили доступ к документам местной партийной организации. Среди документов — дело №356, которое содержит характеристику Фарион, выданную ячейкой ВЛКСМ (комсомольцами) 10 марта 1987 года. В тексте говорится о том, что Ирина Фарион "ответственная, старательная, дисциплинированная" и проявляла общественно-политическую активность. Отмечается, что она поощряла иностранцев к изучению русского языка.

"Неоднократно проводила беседы с иностранными гражданами с целью лучшего изучения ими русского языка", — указано в тексте характеристики.

Характеристика члена ВЛКСМ Ирины Фарион Фото: Zaxid.net

Отметим, Фарион, получив такую характеристику-рекомендацию, стала членом КПСС. Нынешняя профессор "Львовской политехники", которая пропагандирует украинский язык и критикует тех, кто на него не переходит, была коммунисткой около года — с апреля 1988 по 1989 год, сообщали СМИ.

Ирина Фарион не отрицала членство в КПСС и не отрицала сообщений о поддержке иностранцев по изучению русского языка. При этом сообщала, что стала коммунисткой, чтобы разрушать партию изнутри.

Скандал с Фарион — детали

6 ноября языковед Фарион во время интервью заявила, что бойцы бригады Нацгвардии "Азов" и 3 штурмовой бригады — "не украинцы", поскольку говорят на русском. После заявления профессора высказался омбудсмен Дмитрий Лубинец. Уполномоченный Верховной Рады по защите прав человека отметил, что подобные заявления можно квалифицировать как призыв к межнациональной розни. Также предложил СБУ заинтересоваться этим вопросом.

В сети также опубликовали бойца "Азова" Максима Жорина, который сейчас является заместителем командира 3 штурмовой бригады ВСУ. Военный написал, что Фарион не имеет права делать какие-либо упреки бойцам, которые воюют против РФ на фронте.

Отметим, ранее Фарион заявляла, что позволяет своему внуку бить детей, которые говорят на русском. При этом настаивала, что это он таким способом учит их украинскому языку.

Напоминаем, 8 ноября на Львовщине произошел очередной языковой скандал, во время которого посетитель магазина заявил, что не понимает украинского языка. Несколько недель назад произошел языковой конфликт в Киеве, во время которого таксист отказался говорить на государственном языке.