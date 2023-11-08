"Вы не понимаете русский?": в Дрогобыче мужчина попал в языковой скандал в магазине (видео)

В соцсетях сообщают, что в Дрогобыче русскоязычный покупатель вступил в спор из-за обслуживания на украинском в магазине.

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На Львовщине, в городе Дрогобыч, вспыхнул языковой скандал. Покупатель призвал кассиршу магазина EVA обслуживать его на русском. Просьба мужчины вызвала возмущение всех покупателей, которые находились рядом. Видео обнародовал телеграмм-канал "Дрогобыч LIVE".

Кассиршу магазина EVA защитили посетители, а также сняли спор. Русскоязычному покупателю пытались объяснить, что услуги в сфере обслуживания предоставляются только на государственном языке Украины, то есть — на украинском. В свою очередь мужчина заявил, что очевидцы "лезут не в свое дело".

"Мы вас не понимаем по-русски. Берите с собой переводчика", — предложила автор видео.

Языковой скандал в Дрогобыче

Аргументы о том, что клиент магазина нарушает закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", на него не подействовали.

"Вы не понимаете русский? Интересно", — добавил покупатель.

Сотрудница магазина ни во время ссоры, ни после не стала разговаривать с покупателем на русском. Мужчина рассчитался за товары и вышел.

Напомним, согласно статье 30 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.

26 октября СМИ обнародовали видео, где киевский таксист отказался говорить с заказчицей на украинском и высадил ее из машины посреди улицы.

А в конце августа языковой скандал произошел в Днепре. Там владелица магазина заявила, что работает исключительно с русскоязычными.