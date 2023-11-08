"Ви не розумієте російську?": у Дрогобичі чоловік втрапив у мовний скандал в магазині (відео)

У соцмережах повідомляють, що у Дрогобичі російськомовний покупець вступив у суперечку через обслуговування українською в магазині.

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На Львівщині, у місті Дрогобич, спалахнув мовний скандал. Покупець закликав касирку магазину EVA обслуговувати його російською. Прохання чоловіка викликало обурення усіх покупців, які перебували поруч. Відео оприлюднив телеграм-канал "ДРОГОБИЧ LIVE".

Касирку магазину EVA захистили відвідувачі, а також зафільмували суперечку. Російськомовному покупцю намагалися пояснити, що послуги у сфері обслуговування надаються лише державною мовою України, тобто – українською. Своєю чергою чоловік заявив, що очевидці "лізуть не у свою справу".

"Ми вас не розуміємо російською. Беріть із собою перекладача", – запропонувала авторка відео.

Мовний скандал у Дрогобичі

Аргументи про те, що клієнт магазину порушує закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", на нього не подіяли.

"Ви не розумієте російську? Цікаво", – додав покупець.

Співробітниця магазину ні під час сварки, ні після не стала розмовляти з покупцем російською. Чоловік розрахувався за товари й вийшов.

Нагадаємо, згідно зі статтею 30 закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.

26 жовтня ЗМІ оприлюднили відео, де київський таксист відмовився говорити з замовницею українською і висадив її з машини посеред вулиці.

А наприкінці серпня мовний скандал стався у Дніпрі. Там власниця магазину заявила, що працює виключно з російськомовними.