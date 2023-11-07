Бил ножом и молотком: языковой скандал во Львове едва не обернулся трагедией, детали

По данным следствия, двое мужчин начали конфликт в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший возмутился тем, что его напарник, несмотря на вторжение РФ, "убежал от войны" и продолжает разговаривать на русском языке.

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Во Львове произошел языковой скандал, который едва не закончился летальным исходом. Информация об этом размещена в Едином реестре судебных решений.

Произошел инцидент еще 14 июля 2022 года. 33-летний уроженец временно оккупированного Лисичанска Луганской области делал ремонт в одной из квартир Львова вместе со своим коллегой.

В день скандала на смену вышел другой напарник, с которым сначала работа шла по плану. В результате они вместе решили выпить алкоголь, что и привело в последствии к конфликту из-за языка.

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Потерпевший начал возмущаться, что его напарник несмотря на войну продолжает говорить на русском языке, не воюет за свои земли и скрылся от войны во Львове. В результате уроженец Донбасса схватил нож и несколько раз ударил напарника в область шеи и в области грудной клетки. Нож в итоге сломался после нанесенных ударов и нападающий схватил молоток, которым нанес дополнительные удары по лицу, туловищу и конечностями.

Далее обвиняемый забрал свои вещи и ушел с квартиры, но при этом закрыл двери так, чтобы ее невозможно было открыть изнутри.

Когда потерпевший пришел в сознание, отмечает следствие, он нашел свой телефон и в разговоре с бригадиром рассказал об инциденте. На помощь ему прибыли спасатели, чтобы открыть дверь, а также медики. Они предоставили ему необходимую медицинскую помощь и госпитализировали.

В суде мужчина из Лисичанска признался, что действительно напал на своего напарника с ножом, однако историю с молотком он назвал выдуманной.

"Обвиняемый признал факт нанесения потерпевшему ударов ножом и ногами, не согласившись с квалификацией инкриминируемого ему преступления, как покушение на убийство, поскольку намерения убивать потерпевшего не имел. Считает, что причинил потерпевшему легкие телесные повреждения, и за это готов понести наказание", — говорится в сообщении.

Судья признала мужчину виновным в покушении на убийство и назначила ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Потерпевший должен получить от него 58 тысяч гривен моральной и материальной компенсации. Осужденный также должен оплатить расходы на адвоката в размере 10 тысяч гривен.

Напомним, 26 октября стало известно о том, что киевский таксист отказался довезти женщину до места назначения, после того как она попросила его разговаривать на государственном языке. Мужчина назвал ее "больной" и высадил из машины.