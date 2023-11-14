Путина ждет крах, Трамп не будет говорить на равных: F-16 повлияют на ход боев на юге (видео)
По словам директора сети новых геополитических исследований Михаила Самуся, российский аналог американских авиабомб JDAM мешает Украине формировать плацдарм для дальнейшего контрнаступления и в Херсонской, и Запорожской областях.
Не нашлось бы ни одного натовского генерала, который бы начал проводить наступательные операции, подобные тем, которые ведет ВСУ, без превосходства в воздухе. Об этом в эксклюзивном интервью Фокусу заявил директор сети новых геополитических исследований Михаил Самусь.
"Украинские генералы не могли ждать, у нас была дилемма: или ждать появления F-16 или дальнобойных ATACMS и концентрации сил ПВО, чтобы нейтрализовать российскую авиацию <…> но если бы ждали, думаю, россияне выстроили бы на Запорожском направлении еще несколько линий обороны, посадили бы туда еще 100 тыс. личного состава, и затем было бы очень сложно это все сломить", — отметил Самусь.
Если бы ВСУ ждали еще, на левобережье Херсонской области было бы то же, что сейчас в Запорожской. Но сейчас на оккупированных территориях Херсонской области линии обороны намного слабее, если сравнивать с подконтрольной РФ частью Запорожья.
Проблема КАБов
По словам аналитика, украинскому контрнаступлению многое удалось, но результат все же не тот, на который рассчитывали, о чем говорит главком Валерий Залужный.
"Но в основном это из-за того, что у нас не было превосходства в воздухе, а у россиян оно было. То есть массовое использование КАБов, то есть корректируемых авиабомб. Это, в принципе, российский аналог американских JDAM — обычных авиабомб, которые доукомплектуются, то есть они, по сути, могут летать", — отметил он, добавив, что перед ударом бомба может пролететь 50-60 км с управлением GPS. Другими словам, это высокоточное дальнобойное оружие.
"Без авиации, которая бы могла сбивать российскую на расстоянии 70-80-100 км, россияне могут подойти за 50 км от линии фронта и сбросить эти авиабомбы, которые бьют по украинским построениям, по инфраструктуре, по гражданским объектам", — добавил эксперт.
Эти авиабомбы ВС РФ применяют и в Херсонской области, где ВСУ формируют плацдармы для дальнейшего контрнаступления.
Контрнаступление ВСУ 2024
"Для нас F-16 должны стать геймченджером, то есть изменить, по сути, все. Украина получает превосходство в воздухе и сможет противостоять российской авиации", — уточнил эксперт, отметив, что такое развитие событий позволит реализовать планы, составленные в 2023 году — относительно Токмакского направления и левобережья Херсонской области.
На 2024 год командование ВСУ планирует разрезать российский сухопутный коридор с Крымом. А затем провести две разные операции — первая блокада полуострова (с нанесением ударов по флоту и прочим военным объектам), и затем должна последовать наземная операция.
Но на Донбассе блокировать российскую группировку не представляется возможным. В силу большой протяженности границы с РФ должны быть постепенные операции с продвижением, но это будут уже не экзистенциальные операции, поскольку умирать на Донбассе после деоккупации Крыма для РФ не будет смысла, отметил аналитик.
"Возможно, они будут там пробовать пояс себе оставить возле границы. Но для Путина это будет уже крах, и никакой Трамп с ним уже не будет разговаривать на равных. Он будет видеть, что это человек лузер, и с ним нет смысла ни о чем говорить", — резюмировал Михаил Самусь.
Напомним, что британский аналитик Шон Белл заявил, что Украина перевернула конвенциональную войну с ног на голову: страна без флота постепенно уничтожает большой флот другой страны.
Также сообщалось, что в Минобороны стремятся к тому, чтобы 100% обеспечения ВСУ было украинского производства.