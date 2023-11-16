За разжигание ненависти накажут, угрозы военным — не доведут до суда: что грозит Ирине Фарион

СБУ открыла уголовное производство по четырем статьям в отношении Ирины Фарион, после ее высказываний в адрес военнослужащих. Смогут ли следователи довести дело до суда, Фокус спросил у юриста.

После скандальных высказываний экс-нардепа и филолога Ирины Фарион, которая заявила, что не считает русскоговорящих военнослужащих ВСУ украинцами, СБУ открыла уголовное производство по нескольким статьям Уголовного Кодекса Украины. А именно:

ст. 161 — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам. Грозит штраф от 3400 до 8500 грн, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

ст. 435-1 — оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему. Грозит ограничение свободы сроком от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок;

ст. 163 — нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер. Грозит штраф от 850 до 1700 грн, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы до трех лет;

ст.182 — нарушение неприкосновенности частной жизни. Грозит штраф от 8500 до 17 000 грн или исправительные работы сроком до двух лет, или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет.

СБУ назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям Фарион. В частности, по материалам следствия, в одном из интервью народная депутат Украины 7-го созыва отметила, что категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения как среди украинских защитников, так и общества, в целом.

Кроме того, доцент опубликовала в соцсетях скриншот сообщения со словами поддержки от проукраинского студента, проживающего на территории временно оккупированного Крыма. В сообщении были указаны персональные данные отправителя, из-за чего студента подвергали преследованию со стороны российских спецслужб.

Сама Фарион пока никак не комментировала уголовное производство. В своем Telegram-канале она продолжает публиковать сообщения украинцев, которые отправляют ей слова поддержки.

Нарушения есть

По словам юриста Евгения Зурнаджи, высказывания Фарион в адрес русскоговорящих военнослужащих ВСУ, которых она не считает украинцами, подпадает под статью 161 УК Украины. Она предусматривает уголовную ответственность за умышленное и целенаправленное разжигания ненависти, а также прямое или непрямое ограничение прав по ряду признаков, в частности — языковому вопросу.

"Я слушал ее выступление и могу сказать, что направить дело в суд по статье 161 в этом случае возможно, так как у следователя есть видео [интервью, в котором Ирина Фарион говорит о русскоговорящих военнослужащих ВСУ]. Привлечь к уголовной ответственности можно, так как она оскорбляла военных, которые не говорят на украинском языке. А вот статья 435-1 — угроза военнослужащим, здесь доказать сложнее, ведь прямых угроз мы не слышали", — говорит Фокусу Зурнаджи.

Юрист отмечает, что за историю с распространением личной информации проукраинского студента, проживающего на территории временно оккупированного Крыма, Ирину Фарион также могут привлечь к уголовной ответственности.

"Да, она нарушила статью 163 УК Украины — нарушение тайны переписки. Закон запрещает распространять личную переписку и данные отправителя: имя, фамилию. Что касается последней статьи — здесь трудно сказать, что хотят доказать. Нужно посмотреть, что будут инкриминировать", — отмечает Зурнажи.

Эксперт добавляет, что по каждой статьи отдельно проводят досудебное расследование. После того как СБУ предъявила подозрение, процесс может длиться до шести месяцев. Только на проведение экспертизы понадобится от одного до двух месяцев.

"Дальше будет стоять политический вопрос — привлекать к ответственности или нет. Она публичный человек, и в процессе будут решать", — резюмирует юрист.

Напомним, после скандальных заявлений Ирины Фарион в адрес военнослужащих ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил, что экс-нардеп не имеет права оскорблять ни одно подразделение ВСУ, а правоохранительным органам пора обратить внимание на деятельность доцента.

Как известно, во времена СССР Фарион тоже занималась языковом вопросом. По информации СМИ, она "неоднократно проводила беседы с иностранными гражданами с целью лучшего изучения ими русского языка".

Фокус также писал, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал действия украинского филолога Ирины Фарион, которая опубликовала в сети личные данные студента из временно оккупированного Крыма.