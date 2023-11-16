Евроинтеграция и уменьшение помощи США: есть ли давление на Украину относительно переговоров с РФ, — эксперт (видео)

По мнению эксперта Игоря Чаленко, любые вбросы в информационное пространство относительно переговоров с РФ свидетельствуют о фактическом прощупывании почвы, насколько Украина и общество готовы согласиться на те или иные сценарии.

Сейчас в мировой плоскости определенным образом совпали такие два обстоятельства, как вступление Украины в Евросоюз и уменьшение помощи США в 2024 году. Какие последствия будет иметь влияние этих двух событий на пути к евроинтеграции Украины, рассказал YouTube-каналу Фокус глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Он отметил: все, что касается евроинтеграции в экономический блок ЕС, а также Североатлантический альянс, фактически проходит по тому треку, который был очерчен ранее.

"Мы все прекрасно знали, когда были объявлены и устная рекомендация, и устный отчет Еврокомиссии. Сейчас уже получили письменный отчет. И все продолжается в соответствии с тем графиком, который уже очерчен", — отметил эксперт.

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И подчеркнул, что он не считает возможным проводить какие-либо прямые параллели между позицией США относительно определенного уменьшения поддержки Украины и попыткой посадить Украину за стол переговоров.

Тем не менее, по мнению Чаленко, тему всесторонней евроинтеграции Украины используют для того, чтобы создать определенные переговорные условия, при которых Украина не совсем уверенно себя чувствует.

"К примеру, мы слышали заявление (экс-генерального секретаря НАТО. — Ред.) Андерса Расмуссена о том, что Украина может вступить в НАТО по модели Западной Германии. Также от других экс-чиновников альянса мы слышали о южно-корейском сценарии", — напоминает эксперт.

По мнению главы Центра, это свидетельствует о фактическом прощупывании, так сказать, почвы, насколько Украина и украинское общество готовы согласиться на такие сценарии.

"Пока что, конечно, никто не реагирует на такое с точки зрения, что Украина пойдет на уступки. Мы и в дальнейшем продолжаем отрабатывать мирный трек, исходя из мирного плана президента Украины Владимира Зеленского", — констатирует Чаленко.

Он напомнил, что сейчас уже проведено три саммита мира на уровне советников по вопросам безопасности. В дальнейшем запланирован еще четвертый саммит, который должен состояться перед глобальным саммитом мира лидеров государств. Поэтому, по мнению эксперта, сейчас идет выкристаллизация общемировой позиции относительно того, какими должны быть переговоры со справедливыми условиями для Украины. Все остальные призывы Чаленко назвал просто попытками потушить пламя, не думая о любых, в том числе стратегических, последствиях для Украины.

"Сегодня совершенно очевидно, что РФ не собирается останавливаться. Ей нужно время исключительно для того, чтобы перегруппироваться и нанести новый удар. Действительно это так, но тем не менее если РФ изменит свою позицию и согласится на реальные переговоры, то посмотрим", — спрогнозировал Чаленко.

При этом он отметил, что Украина никогда принципиально не отказывалась от переговоров, однако констатировала в прошлом году, что именно с действующим президентом РФ Владимиром Путиным это невозможно.

"Думаю, все развивается в динамике, но мы на данном этапе делаем все равно ставку на наши Силы обороны, несмотря на то, что война сейчас продолжается, как говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, в определенном позиционном состоянии", — подытожил Чаленко.

Напомним, что Фокус в собственном материале также рассказывал, что представители Украины и США проводили с россиянами переговоры "второго уровня". Глава МИД Дмитрий Кулеба объяснил, без какого условия договоренности невозможны.

Кроме того, Фокус сообщал, что ЕС хочет ударить по производству оружия в РФ, Кремль рассчитывает на импортозамещение. Если ЕС действительно введет запрет на экспорт точных станков в 12-м пакете санкций, то по российской оборонно-промышленной базе будет нанесен серьезный удар.