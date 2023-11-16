ЕС хочет ударить по производству оружия в РФ, Кремль рассчитывает на импортозамещение, — ISW

По словам аналитиков, если ЕС действительно введет запрет на экспорт точных верстаков в 12-м пакете санкций, то по российской оборонно-промышленной базе будет нанесен серьезный удар.

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Европейский Союз, похоже, готов запретить экспорт в РФ точных станков и ключевых компонентов для производства оружия. Кремль же готовится к санкциям и надеется на импортозамещение. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете от 15 ноября говорится, что если ЕС действительно введет запрет на экспорт верстаков в 12-м пакете санкций, то по российской оборонно-промышленной базе будет нанесен серьезный удар. Также может быть запрещена продажа России сварочных аппаратов, литиевых батарей, термостатов, двигателей для дронов и прочих запчастей.

Также аналитики отметили, что РФ готовится к новым санкциям. Еще в мае 2023 года российское правительство утвердило "Концепцию технологического развития до 2030 года", которая поощряет отечественное производство высокотехнологичной продукции. Цель состоит в том, чтобы отечественные предприятия производили не менее 75% высокотехнологичной продукции России

Эксперты отметили, что глава "РТ-Капитал", дочерней компании государственного конгломерата "Ростеха", Семен Якубов сообщил 26 октября, что западные санкции и война в Украине резко увеличили военный и гражданский спрос России на станки отечественного производства.

Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС против России коснутся более 120 человек и компаний. Так, в ЕС заявили, что в новом пакете санкций ограничения коснутся военного, оборонного и IT-сектора. Также предложены новые ограничения на импорт и экспорт.