"Не способны сбивать ракеты": будет ли "вторая Чернобаевка" в Бердянске и Мелитополе (видео)

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, ВСУ удавалось "оптом" уничтожать вражескую авиацию, потому что их недооценивали. Но ситуация может повториться, если оккупанты поверят в свои ЗРК.

Ветеран российско-украинской войны и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман ответил, возможно ли повторение в Бердянске и Мелитополе сценария Чернобаевки. Об этом известно из его комментария Фокусу, опубликованного 16 ноября.

"Мы даже песню сочинили про Чернобаевку, мы же помним. То есть это уже было смешно. Там более 10 раз они привлекали свою авиацию, и снова мы наносили удар. Я думаю, что они не могли поверить в то, что мы можем так активно и постоянно делать такие удары", — напомнил военный эксперт.

Он предположил, что ВС РФ не пойдут на "еще одну Чернобаевку". В то же время ветеран отметил, что прогнозировать действия врага "довольно сложно".

По его словам, российские оккупанты могут попытаться сосредоточить силы на аэродромах в Бердянске и Мелитополе, если положатся на свои ЗРК. Однако вера в то, что комплексы способны противодействовать украинским атакам, обернется разочарованием.

Бердянск и Мелитополь на карте боевых действий Фото: Deep State

"Пока что, как показывает статистика и практика, они не способны перехватывать наши крылатые ракеты", — заявил Гетьман.

Ветеран объяснил, что это касается как ракет отечественного производства, например типа "Нептун", так и западных образцов — ATACMS, Storm Shadow, SCALP. Военный подчеркнул, что ВС РФ не сбивают эти ракеты, а рассказы о "перехвате" их руководства — ложь.

Комментарий Алексея Гетьмана (о "второй Чернобаевке" — с 5:53)

Напомним, после атаки Сил обороны по российским вертолетам в Бердянске ВС РФ спрятали почти целый авиаполк. Более 20 вражеских вертолетов просто исчезли с захваченного аэродрома менее чем за две недели.

6 ноября стало известно, что российские оккупанты начали строительство новой железной дороги. Она должна соединить вражеский Ростов-на-Дону с аннексированным Крымом. В РФ заявили, что путь будет проходить через Бердянск и Мариуполь.