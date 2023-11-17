"Обстрелы будут": РФ может начать более активно применять произведенные дроны, — эксперт

По мнению руководителя центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, в РФ продолжается строительство завода по производству аналогов иранских БПЛА Shahed, которые будут применять для атак на объекты энергетики Украины.

В ближайшую зиму Россия сделает ставку на применение ударных дронов по объектам энергетики. Об этом в комментарии Фокусу рассказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко

Так, в России продолжается строительство завода по производству ударных БПЛА по схеме Shahed 136\131. Сперва россияне проводили крупноузловую сборку частей, которые привозили из Ирана, а теперь они перешли к усовершенствованию программного обеспечения для обхода украинских систем ПВО.

По мнению эксперта, вскоре Россия может начать более активно применять произведенные дроны.

"Стоит ожидать, что обстрелы будут. Они будут их применять, потому что Россия возлагает большие надежды именно на применение дронов", — отметил Мусиенко.

На какой стадии строительство завода "шахедов"

По словам Мусиенко, на сегодня нет информации, что Россия закончила строительство завода дронов.

"Была информация о том, что есть цеха, которые занимаются крупноузловой сборкой — то, что завозилось из Ирана. Потом они начали менять программное обеспечение "шахедов" для того, чтобы обходить украинские средства ПВО и радиоэлектронной борьбы", — отметил эксперт.

Мусиенко подчеркнул, что еще летом 2023 года Россия делала "вбросы", что завод производит по тысяче единиц дронов в месяц. Однако в реальности таких показателей РФ пока не достигла.

"На сегодня не видно, чтобы они до конца года сделали 4000 единиц, как об этом говорили. Нет также информации о том, что завод закончен в плане производства, хотя декларируется, что это может произойти до конца года. Нет также информации об увеличении в разы, о том, что Россия выпускает тысячи дронов", — рассказал Мусиенко.

Что известно про завод "шахедов" в России

По данным британского информагентства Reuters, в Татарстане продолжается строительство завода, где создают дроны-камикадзе по иранской схеме. Эти беспилотники, разработанные в Иране и изготавливаемые в России, предназначены для нападения на украинские объекты энергетики.

Ранее Александр Мусиенко рассказал о производстве новых ударных БПЛА в РФ как о работе "сборной команды". Согласно контракту Ирана с Россией, процесс изготовления БПЛА включает три этапа: сборка в России, последующее производство элементов там же и дальнейшее независимое производство дронов Россией при надзоре Ирана.

Он отметил, что российские дроны "Италмас", которые производят по схеме Shahed 136\131 почти не отличаются от "оригинала", но обходятся России намного дешевле и имеют минимум российских деталей.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран создают флот из 6000 дронов Shahed. Кремль продвигается к своей цели по массовому производству беспилотников, которые он мог бы использовать для атак на украинские города.