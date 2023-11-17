Остается зависимой: аналитик рассказал, сможет ли РФ нарастить производство в 2024-м (видео)

По словам руководителя центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, противник планирует в следующем году продолжать обходить санкции, чтобы закупать необходимые для военной промышленности компоненты.

В Российской Федерации уже приняли бюджет на 2024-й год и на оборону противник собирается использовать не менее 20% ВВП. Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Фокусу рассказал, как это отразится на возможностях военного производства.

По его словам, если российская промышленность не успеет нарастить объемы производства, то им никакие деньги не помогут, сколько бы их не было вложено. Закупить что-то россияне не смогут, ведь им никто ничего не продаст, кроме Ирана. При этом, Тегеран столкнулся со своими проблемами из-за ситуации на Ближнем Востоке. Остается лишь Северная Корея.

"Они надеются, что в обход санкций, по черным схемам, что-то получится закупить и за счет этого рассчитывают увеличить свое производство. Они действительно увеличили количество рабочих дней — теперь это шестидневка. Также увеличили количество смен на предприятиях военно-промышленного комплекса, однако не увеличили производственные линии", — рассказывает Александр Мусиенко.

Аналитики отдельно отметил, что наладить массовое производство в один момент фактически невозможно, даже при наличии огромных денег. Сейчас противник продолжает разворачивать промышленность, однако проблемы с импортозамещением никуда не делись.

Россия остается зависимой от внешних поставок и стать самодостаточными в ближайшей перспективе она точно не сможет, продолжает Александр Мусиенко. Для этого и необходимы санкции, которые постепенно "перекрывают кислород" возможностям противника.

"Они хотят увеличить финансирование и продержаться хотя бы ближайший год. Да, им этого хватит в 2024 году. Дальше все будет зависеть от того, смогут ли они развернуть свою военную промышленность на полную мощность. Пока что такого нет, однако 2024 год будет индикатором — он это покажет", — подытожил руководитель центра военно-правовых исследований.

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Напомним, 16 ноября сообщалось, что РФ не смогла нарастить мощности производства Shahed. Военный эксперт Иван Киричевский отметил, что противник вынужден пополнять запасы путем внешних поставок, ведь собственного производства оказалось недостаточно.