"Максимум 200 БПЛА": РФ не смогла нарастить мощности производства Shahed, — эксперт (видео)

По словам Ивана Киричевского, противник вынужден пополнять запасы путем внешних поставок, ведь собственного производства оказалось недостаточно.

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В Российской Федерации продолжается строительство завода, на котором в будущем планируют производить дроны-камикадзе Shahed-136. Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский в комментарии телеканалу "Еспресо.TV" рассказал, чем это чревато для Украины.

Накануне Институт науки и международной безопасности (ISIS) опубликовал спутниковые снимки завода РФ по производству БПЛА и дополнительно их проанализировал, однако здесь стоит учитывать важную деталь, говорит военный эксперт.

Эксперт рассказал, чем грозит Украине завод по производству Shahed в России Фото: ISIS Эксперт рассказал, чем грозит Украине завод по производству Shahed в России Фото: ISIS Эксперт рассказал, чем грозит Украине завод по производству Shahed в России Фото: ISIS Эксперт рассказал, чем грозит Украине завод по производству Shahed в России Фото: ISIS

"Эти снимки по состоянию на сентябрь 2023 года. Если читать эту новость без контекста, то получается, что россияне закончили строительство завода, создали отдельные сегменты замкнутого производства и сейчас могут делать 200 дронов в месяц. Но с другой стороны, россияне эти 200 дронов в месяц могли делать еще несколько месяцев назад, и на большие мощности не вышли", — заявил Киричевский.

Соответственно, противнику удается ежемесячно пополнять свои запасы дронов-камикадзе на 200 штук, но этого недостаточно. Остальное они все еще вынуждены перекрывать путем внешних поставок.

Военный эксперт убежден, что у мира были заниженные ожидания касаемо возможностей России производить беспилотники.

"Получается так, что россияне пока способны производить максимум 200 беспилотников в месяц. Следующие ступени по технологической готовности должны быть рассчитаны за полгода", — подытожил Иван Киричевский.

Напомним, 14 ноября сообщалось, что РФ продолжает строить завод по производству БПЛА Shahed. Предприятие будет использоваться не только для производства Shahed-136, но и для совершенствования и расширения возможностей ударных дронов. Вместе с тем, как отмечают журналисты, ни США, ни их союзники до сих пор не ввели санкции против владельца завода.

16 ноября появились данные, что Украина массово выпускает свои аналоги Shahed. Новые беспилотники изготавливают на государственном заводе, но не без помощи частных инженеров.