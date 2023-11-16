"Максимум 200 БПЛА": РФ не змогла наростити потужності виробництва Shahed, — експерт (відео)

За словами Івана Киричевського, противник змушений поповнювати запаси шляхом зовнішніх поставок, адже власного виробництва виявилося недостатньо.

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У Російській Федерації триває будівництво заводу, на якому в майбутньому планують виробляти дрони-камікадзе Shahed-136. Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський у коментарі телеканалу "Еспресо.TV" розповів, чим це загрожує Україні.

Напередодні Інститут науки і міжнародної безпеки (ISIS) опублікував супутникові знімки заводу РФ з виробництва БПЛА і додатково їх проаналізував, однак тут варто враховувати важливу деталь, каже військовий експерт.

Експерт розповів, чим загрожує Україні завод із виробництва Shahed у Росії Фото: ISIS Експерт розповів, чим загрожує Україні завод із виробництва Shahed у Росії Фото: ISIS Експерт розповів, чим загрожує Україні завод із виробництва Shahed у Росії Фото: ISIS Експерт розповів, чим загрожує Україні завод із виробництва Shahed у Росії Фото: ISIS

"Ці знімки станом на вересень 2023 року. Якщо читати цю новину без контексту, то виходить, що росіяни закінчили будівництво заводу, створили окремі сегменти замкнутого виробництва і зараз можуть робити 200 дронів на місяць. Але з іншого боку, росіяни ці 200 дронів на місяць могли робити ще кілька місяців тому, і на великі потужності не вийшли", — заявив Киричевський.

Відповідно, противнику вдається щомісяця поповнювати свої запаси дронів-камікадзе на 200 штук, але цього недостатньо. Решту вони все ще змушені перекривати шляхом зовнішніх поставок.

Військовий експерт переконаний, що у світу були занижені очікування щодо можливостей Росії виробляти безпілотники.

"Виходить так, що росіяни поки здатні виробляти максимум 200 безпілотників на місяць. Наступні ступені за технологічною готовністю мають бути розраховані за півроку", — підсумував Іван Киричевський.

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, що РФ продовжує будувати завод із виробництва БПЛА Shahed. Підприємство буде використовуватися не тільки для виробництва Shahed-136, а й для вдосконалення та розширення можливостей ударних дронів. Водночас, як зазначають журналісти, ні США, ні їхні союзники досі не запровадили санкції проти власника заводу.

16 листопада з'явилися дані, що Україна масово випускає свої аналоги Shahed. Нові безпілотники виготовляють на державному заводі, але не без допомоги приватних інженерів.