Атакували Shahed у кілька хвиль: у ЗСУ повідомили, які відпрацювала ППО (фото)

Дрони окупанти запускали з Приморсько-Ахтарська. Також використовували для атаки авіаракети та зенітні керовані ракети С-300.

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В Україні під час нічної і ранкової повітряних атак ЗС РФ застосували іранські дрони-камікадзе. Сили оборони знищили більшість з ворожих засобів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"У ніч на 16 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — РФ) 18-ма ударними БпЛА типу "Shahed". В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 16 ворожих безпілотників", — йдеться в повідомленні.

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Змістили часові межі: ЗС РФ використовують нову тактику атак Shahed на Україну (відео)

Зазначається, що в багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона. Для знищення повітряних цілей були задіяні мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи.

Також ввечері,15 листопада, на Полтавщині було знищено керовану авіаційну ракету Х-59. Також, близько опівночі, противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. Попередньо без жертв та постраждалих.

В ніч проти 16 листопада ЗС РФ здійснили кілька хвиль повітряних атак на Україну. Спочатку атакували місто Миргород на Полтавщині, а далі місто Старокостянтинів на Хмельниччині.

16 листопада повідомлялося, що Сили оборони відтісняють ЗС РФ на 3-8 кілометрів від берегової лінії на Херсонщині. Аби зупинити просування противника, ЗС РФ застосовують важкі міни, тактику проникнення, снайперів, артилерію, РСЗВ та авіацію.