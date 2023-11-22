"Чудо-радар" Sentinel от США: решит ли технология вопрос с прилетами баллистических ракет ВС РФ

Американские технологии хотят получить перед массированными ракетными ударами ВС РФ. Командование надеется, что станция будет лучше находить вражеские цели. Военные эксперты указывают, что одних радаров недостаточно, нужны и средства поражения. Фокус выяснял, как оборудование поможет бороться с воздушными угрозами в условиях дефицита систем ПВО.

Украинское военное командование нуждается в радарах ближнего радиуса действия Sentinel. Технологии должны помочь отслеживать баллистические ракеты, беспилотники, авиацию и другие цели. Радиолокационные станции (РЛС) важно получить до зимы перед возможными ракетными ударами россиян по гражданским объектам и энергоинфраструктуре, сообщило издание Politico.

В Киеве говорят, что поставки радаров помогут пережить зиму. Новые станции обеспечат большее покрытие территорий Украины, они подойдут для защиты заводов, где украинцы будут производить собственное вооружение, подчеркивают авторы материала.

Украинские военные применяли радары AN/MPQ-64 Sentinel на Донбассе, об этом было известно еще в апреле прошлого года. Две радиолокационных системы ВСУ получили от США в одном из пакетов помощи.

Американский радар имеет высокую устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и противорадарным ракетам. Sentinel взаимодействует с архитектурами нескольких систем ПВО и ПРО. Он также поддается модификации для улучшения выявления и классификации целей, в том числе беспилотников и крылатых ракет.

Максимальная дальность обнаружения объектов — до 75 километров, но эффективная работа происходит на расстоянии 40 километров.

Эффективен ли радар Sentinel без передовых средств ПВО

Радары Sentinel помогут ВСУ отследить пуски российских ракет с районов взлета вражеской авиации или с установок на земле. Также они способны отследить траекторию полета цели и эффективно навести на нее ракеты ПВО, говорит Фокусу военный эксперт, директор по развитию консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Баллистические цели РФ сбивает только комплекс ПВО Patriot

"В дополнение к радарам нужны еще и действенные средства поражения воздушных целей", — добавляет специалист.

Киев получает не только американские, но и немецкие радары TRML 4D от компании Hensoldt, входящие в состав системы ПВО ITIS-T, обращает внимание эксперт.

По контракту на сумму более 100 млн евро Украина должна была получить шесть таких радаров. Ориентировочная цена одного радара — более 16,6 млн евро.

Баллистические цели сбивает только комплекс ПВО Patriot, но этих установок у ВСУ лишь две. Возможно, третья батарея в пути или уже поставлена на боевое дежурство, отмечает полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Украина — наибольшая страна на европейском континенте, поэтому очевидно, что даже три батареи не решат проблему. Наличие у ВСУ радарных систем, которые будут отслеживать пуски крылатых ракет, кардинально не изменят ситуацию по прилетам. Надо работать над увеличением возможностей систем ПВО и ПРО", — комментирует военный Фокусу.

Запад не спешит передавать свои технологии, а собственных возможностей для полноценной защиты неба в Украине крайне мало. Состоящие на вооружении ВСУ комплексы С-300 или "Бук" не способны похарактеристикам отражать вражескую баллистику, добавил Селезнев.

С этой оценкой соглашается и полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. Радар без противоракетной составляющей не поменяет глобально ситуацию в воздухе.

"Ну определит он баллистику, и дальше что? Поэтому наше военное руководство его и не заказывало. В этом году он понадобился для расширения возможностей комплексов Patriot или SAMP-T в плане дальности обнаружения целей. Американские радары помогут разве что на 3 минуты раньше сигнал тревоги включить", — поясняет он Фокусу.

Напомним, исследователями Шанхайского университета науки и технологий разработали принципиально новый радар. Технология способна находить вращающиеся воздушные цели.

Польша в сентябре этого года собиралась купить у американской компании RTX (Raytheon) новые радары LTAMDS. Данное оборудование отслеживает самолеты, крылатые ракеты и дроны на больших расстояниях.