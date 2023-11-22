Выехали и не вернулись: почти 250 украинских спортсменов стали уклонистами, – ответ Минспорта Фокусу

Спортсмены выезжают из страны на соревнования и сборы во время большой войны, но за невозврат в установленный властями срок — их ждет наказание. Фокус узнал, что грозит спортсменам, решившим не возвращаться в Украину.

Спортсменам разрешено выезжать из Украины, чтобы представлять страну на соревнованиях и сборах. С 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2023 года правом выезда воспользовалось около 9 000 спортсменов и их тренеров, сообщило Министерство молодежи и спорта Украины в ответ на запрос Фокуса.

Не вернулись в Украину по разным причинам 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта и 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским. Минспорта и спортивные федерации грозят уклонистам исключением из состава национальных сборных и лишением спортивных званий.

Много людей выезжало из Украины в составе делегации спортивных сборных

Общее количество уехавших также подразделяется на категории. После начала полномасштабного российского вторжения страну покинули 4364 спортсмена и тренера по олимпийским, а также 3104 спортсмена и 1590 тренеров по 93 неолимпийским видам спорта.

Спортсмены выезжают из Украины по приказу Минспорта о комплектации национальной сборной по соответствующему виду спорта.

Список спортсменов рекомендует профильная федерация, а министр или его заместители подписывают распоряжение на выезд. Далее министерство просит Госпогранслужбу содействовать выезду.

Подробнее о том, как украинские мужчины под видом спортсменов покидают страну во время войны читайте в материале Фокуса "Уклонисты под прикрытием спортсменов? Как выезжают из Украины на турниры и сборы".

Напомним, часть спортсменов служит в рядах ВСУ. В апреле этого года СМИ писали о гибели на Донбассе 42-летнего многократного чемпиона Украины по гребле Александра Дикого.

А в марте Фокус рассказывал о гибели под Бахмутом украинского легкоатлета Романа Полищука. Спортсмен служил в армии с первых дней большой войны с РФ.