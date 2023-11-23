"Обороняться до 2025 года и дождаться Трампа": эксперт рассказал о военных планах Путина (видео)

Россия не готова к долговременной войне, а хочет с возможным приходом Трампа, отрезав Украину от военной помощи идти в атаку, считает ветеран и военный эксперт Евгений Дикий.

Один из главных нарративов, влияющих на украинское общество, является то, что якобы РФ готова к длительной войне, хотя это далеко от реальности и сейчас Путину приходится выклянчивать снаряды даже у Северной Кореи. Такого мнения придерживается военный эксперт Евгений Дикий, проходивший службу в бригаде "Айдар", а сейчас являющийся главой Национального антарктического научного центра, который дал интервью Фокусу.

"Хотя я участвовал в свержении советского режима, но я не могу себе представить, чтобы какой-нибудь советский генсек ЦК КПСС клянчил снаряды у подобных стран или вообще что-то у кого-то выпрашивал в плане оружия, — отмечает ветеран, — Это говорит о том, что ситуация в военпроме России далека от желаемой, а потому о долговременной войне они не могут поддерживать".

Военный эксперт считает, что в планах Кремля есть намерение продержаться на оккупированных территориях хотя бы до конца 24-го года, после чего надеются и будут делать все возможное, чтобы Дональд Трамп стал следующим президентом США. Тогда военная помощь Украине, по их мнению, прекратится и уже в 2025 году они пойдут в полномасштабную атаку с захватом территории всей Украины.

"У них очень болит это второе пришествие "трампушки", как они его любят называть, — говорит Евгений Дикий, — Основная ставка делается именно на выборы следующего президента США, чтобы с приходом "их" кандидата перекрыть вентиль помощи Украине".

Военный эксперт отмечает, что нам не надо надеяться на мудрость американских избирателей, потому что на них мы никак не можем, да и не имеем права влиять. Избиратели в США могут сделать любую глупость. Кто знает, возможно они выберут бывшего скандального президента еще раз.

Вместо этого Евгений Дикий предлагает делать все возможное, чтобы следующий 2024 год мы провели в работе по восстановлению экономики и, конечно, максимально настроили военно-промышленный комплекс на выпуск собственной продукции, по крайней мере на выпуск собственных боеприпасов.

Ранее Фокус сообщал, что "второе пришествие Пригожина" начнется только с победой ВСУ на фронте. Военный эксперт поделился с нами мыслями относительно условий армейских и социальных бунтов в России.