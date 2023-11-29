И вашим и нашим: эксперт о "двойной игре" Турции и опасности ее торговли с РФ для Украины (видео)

США поставили жесткий ультиматум перед Турцией за продажу товаров двойного назначения в Россию, говорит политолог Олег Саакян.

Турция экспортировала в РФ за 9 месяцев этого года товаров двойного назначения на $108 млн и это не удовлетворяет не только Украину, но и США, которые угрожает стране санкциями. Как отметил в интервью Фокусу политолог Олег Саакян, к отношениям с нашим южным соседом надо подходить осторожно.

Уровень доверия — это межличностные отношения и Турция не та страна, которой следует полностью доверять, потому что даже с лучшими партнерами идет речь об интересах друг друга, говорит политолог. И именно из механизмов интересов выстраивается то или иное доверие.

Турция занимает бивалентную позицию в сотрудничестве с Россией и с Украиной. На руку Турции играет географическое положение, потому что страна имеет "ключи от Босфора". Выгодным в этом вопросе является и то, что Турция страна НАТО, но не входит в состав ЕС, а также имеет свою политическую специфику.

Как отмечает Олег Саакян, Турция включена сразу в несколько точек напряжения: ближний Восток, южный Кавказ и черноморский бассейн, где это государство имеет влияние на события. Поэтому Турция может балансировать своей позицией поддерживая Азербайджан по вопросам Карабаха и заняв миротворческую позицию в Черном море.

"Зерновой коридор" был для Турции важным успехом и потому по инерции, и подстраховываясь таким выгодным посредником, Украина и Россия готовы закрывать глаза на позицию "сидеть на двух стульях". При этом каждая из двух стран пытается сотрудничать с Турцией в важных для каждой из них вопросах, утверждает эксперт.

"Для нас Турция — это безопасность черноморского бассейна, и важное сотрудничество в военно-промышленном комплексе, — отмечает политолог Олег Саакян, — Для России Турция выгодна в сфере торговли".

Политолог отмечает, что мы не получали от Турции масштабных бесплатных поставок оружия, хотя помощь и была. Но, в основном, в плане военной техники у нас надежная кооперация: мы покупаем у них оружие и продаем Турции те комплектующие, которые уже нужны для их военного оборудования.

Но тревожным сигналом, считает политолог, является действительно увеличение продажи продукции двойного назначения, которую российские оккупанты могут использовать против Украины. Однако США уже в ультимативной форме по этому вопросу ведут переговоры с Анкарой, о прекращении подобной практики, если ВМС Турции хочет получить американские самолеты. Потому что США продает самолеты только "своим", то есть надежным партнерам, говорит политолог.

Если Анкара не откажется от продажи подобных товаров, то не только не получит современные истребители от США, но и наживет проблем для турецкого бизнеса в Америке. Там, по словам Олега Саакяна, уже немало турецких компаний, попавших в санкционный список.

Ранее Фокус рассказывал, что Турция может приобрести 40 истребителей Eurofighter. Соединенные Штаты не хотят продавать Анкаре истребители F-16, а отечественный KAAN поступит на вооружение в 2030-х годах. Поэтому надо заполнять чем-то пробелы.