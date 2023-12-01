Готовы и дальше умирать за Путина: отсутствие демотивации в армии РФ от больших потерь (видео)

Большие потери армии РФ, о которых россияне даже на фронте могут прочитать в интернете никоим образом на них не влияют, говорит полковник ВСУ Петр Черник.

Качество подготовки российских оккупантов снизилось, а моральная мотивация осталась старой: как умирали "за Путина, за царя, за величество", так и умирают. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик, полковник Вооруженных Сил Украины Петр Черник.

В целом, по словам полковника, там снизилась и мотивация, но не настолько, чтобы внутри армии РФ происходили какие-либо бунты, которые могут расшатать войско захватчиков.

"Если бы, условно, мы окружили Бахмут и взяли в плен 5-7 тысяч оккупантов, то это бы для их пропаганды и морального состояния армии был бы бешеный удар, — утверждает Петр Черник, — Именно тогда можно было бы рассчитывать на серьезный слом их мотивационной составляющей".

Большие потери армии РФ, о которых россияне даже на фронте могут прочитать в интернете никоим образом на них не влияют. Здесь не надо выстраивать нам с вами иллюзий, говорит военный аналитик. Захватчики ругаются на свое командование, но как умирали, так и готовы умирать дальше и огромные потери их не останавливают.

"Я слышал только единичные вопросы "За что мы воюем в Украине?", — акцентирует Петр Черник, — В своей массе они и дальше уверены, что воюют с нацизмом, бандеровцами и всеми другими мифическими фашистами и НАТО, придуманными российской пропагандой".

Цифры о собственных потерях, которые они могут посмотреть в интернете, они воспринимают как проукраинскую пропаганду и никоим образом им не верят или не хотят верить. Поэтому не надо верить, что в головах солдат армии агрессора что-то прояснится и они откажутся воевать, отмечает Петр Черник.

Ранее Фокус сообщал, что российские военные за взятки избегают участия в штурмах: платят до 50 тыс. долларов. По информации журналистов, в российской армии процветает взяточничество. Оккупанты готовы платить деньги за ротацию или же "ранения".

Также стало известно, что Авдеевка находится под "мясными штурмами", а на Херсонщине есть успехи ВСУ. Волны "зеков"-смертников накрывают Авдеевскую промзону, но Силы обороны имеют огромные успехи на подступах к Перекопскому перешейку, говорит ветеран АТО Евгений Дикий.