"Батальон Буковель": нужно ли критиковать тех, кто тратит деньги на отдых во время войны

Впереди зимние праздники и, несмотря на масштабные военные действия, часть людей планирует отпуск, в том числе в дорогостоящем Буковеле, а другая — осуждает их за это. Фокус разбирался, почему украинцы по-прежнему не разрешают друг другу отдыхать.

В преддверии зимних праздников в Украине актуализировалась тема отдыха во время полномасштабной войны. В Сети опубликовали видеоролик очереди машин в сторону популярного горнолыжного курорта в Буковеле, что спровоцировало в очередной раз дискуссию в обществе — а можно ли тратить деньги и отдыхать, пока на фронте продолжаются тяжелые бои и гибнут люди?

"Все равно можно ТЦК туда отправить. А то, что получается, из-за войны у меня нет денег заплатить ТЦК, чтобы не трогали, а там целый клондайк", — пишут украинцы.

"А чем они лучше меня? Или они не такие, как я? Почему я потерял родственника, а эти — нет? Я хочу того же для них, как обычный человек", — добавляют другие.

В комментариях предполагают, что ролик может быть неактуальным. Тем не менее тема отдыха во время войны остается одной из наиболее чувствительных. Многие по-прежнему считают, что украинцы не могут тратить деньги на отпуск, пока на фронте погибают люди.

При этом если зайти на Booking и попробовать забронировать номер на новогодние праздники, то сайт сообщит, что 96% предложений в Буковеле на праздничные даты заняты.

Не умеем отдыхать

Отпуск в Буковеле во время зимних праздников и раньше считался одним из наиболее популярных и дорогостоящих вариантов отдыха в Украине. Горнолыжный курорт пользовался спросом как у политической элиты — незадолго до полномасштабного вторжения там отдыхал президент Владимир Зеленский, так и у простых украинцев, готовых выложить круглую сумму за пару дней вдали от городской суеты. Кроме того, Буковель зарекомендовал себя не только как популярный, но и привилегированный курорт. Например, он продолжал работать во время зимнего локдауна в 2021 году, несмотря на масштабные ограничения для бизнеса по всей стране.

В начале большой войны, когда украинцы проходили этап максимальной сплоченности, в соцсетях неоднократно звучали заявления о том, что отдых — "не ко времени". Летом 2022 года, по данным опроса компании Gradus Research, только 3,5% респондентов уехали в путешествие по Украине, а 2,5% — отправились за границу. Остальная часть общества работала на износ, отказывая себе в праве возобновить истощившиеся ресурсы в результате стресса и тревожности.

На втором году полномасштабного вторжения ситуация изменилась. Часть украинцев, прислушавшись к советам психологов о том, что ресурсы нужно возобновлять, стала позволять себе отпуск. Во время летнего сезона в Одессе открыли пляжи, которые заполонили сотни отдыхающих. Внутренний туризм пользовался популярностью, а вместе с ним — росли цены на отдых, в том числе на дорогостоящих курортах, вроде Буковеля. Это породило волну недовольства в обществе — мол отдыхать нужно, но не слишком дорого.

По словам Андрея Козинчука, капитана ВСУ, военного психолога, критика отпускников связана с тем, что люди по-прежнему запрещают себе отдыхать, несмотря на то, что общество испытывает колоссальную усталость от войны. Из-за этого возникает диссонанс: если мне отдыхать нельзя, почему другие это делают.

"Я не поддерживаю Буковельские тусовки с шиком. Но я против того, чтобы не отдыхать. Рождество, Новый год, игрушка ребенку на Святого Николая — это все традиции, фундаментальные ценности, которые нас объединяют. Это то, что мы называем духовностью. Если этого не будет, считайте, что мы проиграли", — отмечает Козинчук

Эксперт добавляет, что украинцы пока плохо понимают, что значит отдыхать экологично. По этой причине часть общества тратит огромные средства, чтобы возобновить ресурс, а другая — испытывает раздражение из-за того, что так сделать не может.

"Мы не привыкли отдыхать, мы привыкли отрываться. В новостях — депрессия, всем нужна отдушина. Рынок услуг никуда не делся, и это нормально. Запретить развлечения было бы неправильно. Если часть общества отдыхает, это значит, что они ощущают себя в безопасности. И это хорошая новость, с одной стороны. С другой — части общества этого отдыха не хватает. И они срываются на тех, у кого его достаточно", — добавляет Козинчук.

Поддержка бизнеса

По словам экономиста Олега Пендзина, поддержка бизнеса во время полномасштабной войны — одна из важных задач государства. Предоставление услуг, в том числе по организации отдыха, если они пользуются спросом, дает возможность получать бюджету дополнительные доходы, которые формируются за счет налогов и сборов.

"У нас 70% ВВП — это услуги. Давайте не будем пользоваться услугами парикмахеров принципиально, потому что в Украине война. Можно придумывать что угодно, но страна должна продолжать жить, и в процессе — использовать разные средства, чтобы наполнять бюджет. Военные на "нуле" получают зарплату, в том числе дополнительные выплаты, из госбюджета, который формируются за счет налогов и сборов", — говорит Фокусу Пендзин.

Напомним, недавно в обществе разгорелась дискуссия о том, что волонтерам все сложнее собирать донаты на поддержку Сил обороны Украины, так как украинцы испытывают усталость от войны, и все меньше готовы помогать фронту деньгами. Эксперты считают, что государство на третьем году полномасштабного вторжения должно меньше полагаться на гражданский сектор в этом вопросе.

Также Фокус писал, как власти могут изменить работу ТЦК и ВВК, чтобы усилить мобилизацию.