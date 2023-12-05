Вскоре будет паритет: военный рассказал, когда ВСУ сравняются в количестве БПЛА с оккупантами (видео)

Украина только начала массово выпускать беспилотники, а агрессор производил их много лет, поэтому надо еще немного подождать, когда по количеству у нас с россиянами будет паритет, отмечает майор запаса Алексей Гетьман.

Количество дронов, которые используют оккупанты на линии фронта превосходит количество БПЛА, которые задействуют вооруженные силы Украины из-за того, что мы только пару месяцев как объявили о массовом выпуске украинских беспилотников, а страна-агрессор уже годами их производит. Об этом в интервью Фокусу рассказал участник российско-украинской войны майор запаса Алексей Гетьман.

Нам надо еще несколько месяцев, чтобы наконец у нас с оккупантами был паритет в этом аспекте вооружений, отмечает ветеран. И хотя многие говорят, что у нас сейчас идет "война дронов", надо откровенно говорить, что это все же больше артиллерийская война, акцентирует Алексей Гетьман.

Просто невозможно сравнить, сколько взрывчатки может доставить на цель дрон, а сколько зарядов может доставить артиллерия, — отмечает майор запаса, — Это количество просто невозможно сравнивать, и хотя беспилотники на войне крайне важны, но именно о "войне дронов" речь не идет.

Ежедневно армия агрессора выпускает по позициям ВСУ около 40 тонн взрывчатки с помощью артиллерии и различных комплексов, говорит эксперт. И это при том, что ранее россияне использовали в 3-5 раз больше артиллерийских снарядов. Поэтому эти 40 тонн может доставить только тысяча дронов типа Shahed-136, что является просто нереальной задачей.

Ранее Фокус рассказывал, что во время недавней массированной атаки по Киеву россияне использовали "шахэды" черного цвета и покрытые карбоном. Также ВС РФ начали красить свои БПЛА в черный цвет еще и для того, чтобы сделать их менее заметными визуально в темное время суток.

Также майор запаса Алексей Гетьман отметил, что Украине нужно построить плацдарм размером 20 на 20 км, чтобы наладить безопасную и постоянную логистику войск и боеприпасов. На левобережье Херсонщины ВСУ уже прилагают все усилия для подготовки наступательного плацдарма на Крым, но качественно защитить их смогут истребители F-16, которые будут отгонять бомбардировщики врага, сбрасывающие мощные управляемые авиационные бомбы.