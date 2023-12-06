Украинских дронов стало больше, а оккупантам крайне необходимо перемирие, — ветеран Евгений Дикий

У агрессора тоже, как и у ВСУ, не хватает техники и людей, поэтому сейчас в западной прессе они раскручивают нарратив о "все пропало", утверждает эксперт.

Украина постоянно наносит удары по военным и важным объектам во временно оккупированном Крыму, уничтожая важную технику, и россияне понимают, что безопасного места там давно нет. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Евгений Дикий, который проходил службу в батальоне "Айдар" и сейчас является главой Национального антарктического научного центра.

Важным моментом, по его словам, является то, что ВСУ постоянно увеличивают расстояние таких ударов, поэтому врагу постоянно приходится перегруппировываться. Конечно, можно завезти новую технику, но уже не на ту самую точку, по которой был нанесен удар, потому что именно туда может "прилететь" снова. Эксперт отмечает, что ВСУ сейчас преодолевают недостаток дронов благодаря собственному производству, поэтому атаки на инфраструктуру и ценную технику агрессора будут только усиливаться.

Если ВСУ позволяют себе за одну атаку использовать более 40 ударных дронов, то значит барьер в виде местной массовой сборки БПЛА действительно преодолевается, — отметил Евгений Дикий, — Большое количество украинских дронов за одну атаку является показателем конвейерной сборки.

Но и российская армия готовится к следующему году, пытаясь повысить свой потенциал, говорит специалист, однако ситуация у них сейчас затруднительная. Оккупанты тоже имеют серьезные проблемы с железом и людьми, как и мы, акцентирует ветеран АТО. Например, агрессору крайне важно сбросить наши войска с левобережья Херсонщины, где ВСУ обустраивают плацдарм для наступления на юг в Крым. Но уже месяц, по словам Дикого, у оккупантов не получается взять уже готовую дивизию или бригаду и направить на это направление. Приходится собирать солдат отовсюду, буквально ротами из разных частей всего фронта.

Рано или поздно они соберут необходимое количество бойцов и погонят их в атаку, отмечает специалист, но тот факт, что уже месяц россияне едва-едва наскребают бойцов на критически важном направлении, сигнализирует, что у оккупантов те же проблемы, что и у ВСУ: нехватка людей и техники. Именно в этом Евгений Дикий видит причины информационной операции на Западе, где сейчас продвигаются пророссийские нарративы, что "война зашла в тупик и надо всем садиться за стол переговоров".

По мнению эксперта, это не нам, а россиянам нужна пауза, чтобы провести несколько волн мобилизации и накопить технику. Ведь сегодня все что они выпускают сразу сгорает на фронте, а запаса техники нет.

Сейчас агрессор может ежемесячно бросать на фронт примерно 70 танков (20 новых и 50 из старых запасов), — утверждает Евгений Дикий, — За это же время ВСУ сжигают от 100 до 150 танков врага и эта разница постоянно растет. Поэтому армии РФ крайне нужна пауза для накопления сил и техники.

Полный выпуск разговора с Евгением Диким вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

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