После смерти Кивы: кто из предателей Украины должен опасаться расплаты

После смерти экс-нардепа и предателя Украины Ильи Кивы, в ГУР Минобороны Украины заявили, что подобная судьба настигнет и других предателей. Фокус разбирался, как проводят спецоперации по ликвидации преступников и нужно ли для этого правовое поле.

В среду, 6 декабря в СМИ появилась информация о смерти бывшего нардепа Верховной Рады, предателя Украины Ильи Кивы. По информации Следственного комитета РФ, тело политика нашли в деревне Супонево в Одинцовском районе Подмосковья. Позже российские медиа уточнили, что Киву обнаружили мертвым в элитном загородном комплексе "ВеличЪ Country Club". На теле политики была кровь и гематомы.

Информацию о смерти Кивы подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Да, можем подтвердить, что Кива — "все". И такая судьба постигнет других предателей Украины", — сообщил представитель ГУР Андрей Юсов. Спикер добавил, что экснардеп был "одним из самых отвратительных подонков, предателей и коллаборантов".

По информации источников Фокуса, знакомых с ситуацией, гибель Кивы — "спецоперация СБУ". Политика ликвидировали из стрелкового оружия.

Официально в СБУ информацию не комментировали.

Без женщины не обошлось

По словам бывшего офицера СБУ, а ныне советника комитета украинского парламента по национальной безопасности Ивана Ступака, подобные спецоперации могут планировать в течение полугода. Объект выбирают по принципу приоритетности — у спецслужб есть список тех, кто представляет угрозу для национальной безопасности Украины. За объектом устанавливают слежку, выясняют, куда он ездит, с кем общается, какое у него количество охраны.

"Чтобы выследить Киву, нужно было поехать в Москву, посмотреть, где он живет, в каких условиях. При этом учесть, что там огромное количество полицейских, фсбшников, которые постоянно перехватывают телефонные звонки. Это сумасшедшее давление, потому операцию могли планировать с июня 2023 года. Дальше выяснили распорядок дня Кивы: когда бегает, ходит в тренажерный зал, в сауну, пьет кофе. Важно понять систему, которая есть у любого человека. Думаю, в операции не обошлось без женщины. Это известная слабость Кивы. С женщиной мужчина расслабляется. А в случае с Кивой, женщина могла быть исполнителем, так как он бы подпустил ее близко", — добавляет Ступак.

Оружие, которым предположительно убили Киву, могли приобрести на черном рынке, считает эксперт. Реализовать задачу с помощью пистолета было проще, чем отравить экс-нардепа.

"Пистолет могли купить на черном рынке, какой-нибудь прапорщик из Росармии продал. Зарядили пять патронов, подошли на 5-10 метров, пару раз выстрелили и все. Отравить сложнее. Нужно выяснить, где человек ест, сделать так, чтобы отравился только он, а не все в ресторане. Кроме того, после яда могут откачать", — продолжает бывший офицер СБУ.

Для российской стороны убийство Кивы — серьезный прецедент, считает Ступак, так как его ликвидировали не где-нибудь на оккупированной территории, а в столице, которую охраняют сотни фсбшников.

"Сейчас важно, чтобы исполнители благополучно залегли на дно, потому что их ищут. Изучают трафики телефонных разговоров, смотрят записи с камер видеонаблюдения с распознаванием лиц, — таких в Москве полно, дежурят на станциях метро, в аэропортах — в общем, работают", — добавляет эксперт.

Кто следующий

Долгое время безнаказанность государственных изменников Украины, которые скрывались на территории РФ, создавала иллюзию, что преступники могут чувствовать себя в безопасности, пребывая якобы под защитой спецслужб и органов власти. Случай Кивы показал, что Путин и его спецслужбы больше не могут защитить жизнь украинских предателей, считают эксперты.

"Это звоночек для всех остальных", — говорит Фокусу политический аналитик Олег Постернак.

Ступак отмечает, что в поле зрения украинских спецслужб находятся все, кто с 2014 года покинул Украину и имеет прямое отношения к нынешней войне.

"Те, кто выехал и молчат — они неинтересны. А те, кто активно работают на эту войну: [экс-заместитель секретаря СНБО, подозреваемый в государственной измене, Владимир] Сивкович, бывший министр МВД Виталий Захарченко, [экс-председатель СБУ Александр] Якименко, [экс-нардеп Олег] Царев — вторая версия покушения будет обязательно, Сергей Ганжа — бывший генерал-майор СБУ, а также [экс-нардеп Виктор] Медведчук, если он принимает активное участие в нынешней войне. Кроме них — все российские медийные лица, которые разгоняют войну. [Российский пропагандист Владимир] Соловьев, [пропагандистка Ольга] Скабеева", — говорит Ступак.

По словам дипломата, эксперта Центра оборонных стратегий Александра Хары, подобные спецоперации трудно осуществлять на территории третьих стран, так как у западных партнеров могут возникнуть вопросы. Однако территории РФ или Беларуси это не касается. Пока Украина находится в состоянии войны, никто из европейских или американских друзей, по мнению Хары, не поставит вопрос — правомерно ли ликвидировать преступников.

"Если говорить про территорию РФ или Беларуси — все, кто планировал войну, убивал украинцев, должны понимать, что они не в безопасности. У многих преступников после войны будет возможность избежать наказания, потому в наших интересах сделать так, чтобы они боялись и знали, что будут наказаны. Поэтому если мы хотим действовать, как Израиль, который десятилетиями искал нацистских преступников — в перспективе нужно выписать правовую рамку. Пока мы находимся в состоянии войны со стороны партнеров к нам не будет вопросов", — говорит Фокусу Хара.

Постернак добавляет, что российская сторона наверняка попытается дискредитировать Украину и проведет для этого пропагандистскую работу, однако для украинского народа никаких оправданий не нужно.

Путина не достать

Ступак добавляет, что среди целей украинских спецслужб — топовое руководство РФ. Однако фигуры такого уровня как Путин остаются недосягаемыми, поскольку у президента РФ есть двойники, а вся российская система безопасности работает, чтобы сохранить ему жизнь.

"Экс-работник службы охраны Путина говорил, что никто не знает, даже из охраны, где находится он в тот или иной день. Когда сообщается, что его самолет вылетает из Сочи в Москву, он на самом деле может поехать поездом или лететь в другое место. Вся система безопасности работает, чтобы сохранить его жизнь. Поэтому подготовить спецоперацию по его ликвидации практически невозможно", — говорит эксперт.

Напомним, в ноябре 2023 года суд заочно вынес приговор Киви и назначил 14 лет заключения. Политика признали виновным сразу по четырем статьям: о призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 109 УКУ), о государственной измене (ч. 1 ст. 111 УКУ), о публичном использовании коммунистической символики (ч. 2 ст. 436-1 УКУ), а также о публичных призывах к агрессивной войне (ст. 436 УКУ).

Фокус ранее писал о том, чем был известен экс-нардеп Илья Кива. В прошлом политик состоял в "Правом секторе", баллотировался в президенты и фигурировал в новостях из-за "мастурбации" в Раде. После начала полномасштабного вторжения ВС РФ он сбежал в Россию и призывал к ядерному удару по Украине.