Россия снова атакует украинцев фейками: эксперт рассказал о противостоянии пропаганде оккупантов

Очень активно российские ИПСО действуют в соцсетях и все больше украинцев замечают "предательские" комментарии на тему "все пропало", говорит политолог Артем Бронжуков.

Россияне продолжают использовать методы информационной войны, не оставляя попытки расшатать украинское общество, а сейчас они эти попытки активизировали с ростом внутриполитической борьбы в самой Украине и на фоне недавних скандалов. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Артем Бронжуков.

Одним из триггеров, по его словам, послужили слова мэра Киева Виталия Кличко западным СМИ, из которых пропагандисты вырвали фразы из контекста относительно некоего авторитаризма в Украине. Это делается с единственной целью — вбить кол раздора в украинский социум, чтобы мы не могли единым фронтом бить врага и активно поддерживать ВСУ.

С другой стороны, отмечает эксперт, с начала широкомасштабного вторжения россиян в украинском обществе действует своеобразный коллективный договор о неуместности критики власти в условиях военного положения. Но получилось так, что некоторые чиновники не смогли удержать этого неформального обещания и началось раскручивание "измены".

Журналисты, общественные активисты и просто люди начали реагировать на различные вбросы, иногда не безосновательные, — отмечает Артем Бронжуков, — Это значительно повлияло на моральный дух общественности и чем больше панических настроений разгоняется, хотя действительно с коррупцией надо бороться, тем больше российских ботоферм пользуются ситуацией.

Очень активно российские ИПСО действуют в соцсетях и, по словам политолога, все больше украинцев замечают "предательские" комментарии на тему "все пропало", что является исключительно вбросами российских ботов. Здесь надо понимать, что у нас действительно есть проблемы с коррупцией и власть не должна скрывать или сглаживать подобные примеры, честно общаясь с обществом, но и обществу не надо впадать в панические настроения, поддаваясь влиянию паники в соцсетях.

Чтобы эти пропагандистские нарративы не действовали, государству надо срочно выстроить открытую коммуникацию с обществом, считает эксперт. С другой стороны, сами граждане должны научиться анализировать изложенную информацию, особенно если она несет псевдосенсационную составляющую или какие-то громкие заявления или так называемые "инсайды из тайных источников".

Полный выпуск разговора с Артемом Бронжуковым вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что в соцсетях российская пропаганда распространяет новые дипфейки. Пугают украинских водителей вымышленными законами.