Переход в атаку: почему Кличко напомнил Зеленскому децентрализацию и старые конфликты
Мэр Киева Виталий Кличко заявил западным СМИ о проблемах с демократией в Украине и ошибках президента Зеленского, за которые ему обязательно придется платить. Фокус разбирался, что стоит за словами городского головы и какие последствия они будут иметь для страны.
Городской голова Киева Виталий Кличко утверждает, что Украина может скатиться к авторитаризму, а президент Владимир Зеленский расплачивается за собственные ошибки, которые он допустил ранее. Об этом политик рассказал в интервью в западных СМИ. В частности, во время разговора с авторитетным немецким изданием Der Spiegel Кличко рассказал, что в Украине существует только один независимый институт — местное самоуправление, но на него оказывается огромное давление от центральной власти.
"В какой-то момент мы перестанем отличаться от России, где все зависит от прихоти одного человека", — рассказал мэр.
Уже во время разговора с журналистами швейцарского издания 20 Minuten он отметил, что президент сегодня играет важную роль, и мы должны поддерживать его до конца войны. Но в конце этой войны каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи. При этом Кличко отрицает, что имеет собственные президентские амбиции. Отметим, 20 Minuten — популярный таблоид, который бесплатно распространяется на транспортных узлах, в частности железнодорожных станциях.
Виталий Кличко имеет давний нескрываемый конфликт с командой Зеленского. Фокус уже рассказывал, что новый импульс он приобрел в июне 2023 года, когда в СМИ начали распространяться слухи, что политика хотят заменить на Виталия Кима на должности главы Киевской городской государственной администрации. Впоследствии скандал утих сам по себе, Кличко занимался городской деятельностью, а центральная власть — государственными проблемами и войной.
Политики готовятся к выборам в Украине
Слова Кличко об угрозе авторитаризма в Украине выглядят по меньшей мере странно. Еще год назад в интервью тому же Der Spiegel он заявлял, что сейчас не время критиковать Зеленского.
"Тогда было не время, сейчас очевидно, что это время пришло, — шутит с Фокусом политолог Ярослав Макитра. — В команде Кличко видят начало политической активизации и пытаются вступить в игру. Тогда критиковать Зеленского было рискованно из-за угрозы быть обвиненным в расколе и потерять свой электорат, сейчас это можно делать без электоральных угроз".
По мнению политолога Игоря Рейтеровича, в Украине объективно ухудшились отношения между центральной властью и местным самоуправлением. Он напоминает, что даже западные партнеры подчеркивали, что война не является причиной для сворачивания децентрализации и полномочий на местах. Виталий Кличко, который является председателем Ассоциации городов Украины, должен был отреагировать на это, тем более перед западной аудиторией.
"Одной из причин таких заявлений являются политические амбиции Кличко, именно через местное самоуправление он пытается обратить внимание на свою деятельность. Кроме того, мне кажется, что просто пресс-службе Кличко не удалось согласовать и сгладить некоторые острые слова политика. Ведь, по сути, он ничего такого не сказал, просто это можно было передать другими словами и не выносить в заголовок для скандальности", — говорит он Фокусу.
Вместе с тем, Макитра напоминает, что за всю историю независимости Украины каждый президент пытался контролировать столицу. Противостояние Зеленского и Кличко в этом случае не является исключением.
Новая команда — старые задачи
По словам источников Фокуса в окружении Виталия Кличко, недавно политик полностью сменил команду политических консультантов и технологов. Именно с ними он пытается реализовать свою политическую стратегию, которая была задумана на 2024 год. Собеседник отмечает, что планы на 2024 год были согласованы еще после президентских выборов 2019 года. С началом заявлений о вероятности выборов эту стратегию решили реализовать.
"Несмотря на стерильность информационного пространства, политика все-таки пролезла туда. Все понимают, что выборы должны состояться в 2024 году, а если они и не пройдут, то надо быть к ним готовым — иметь стратегию, команду, штабы. Лучшей точкой входа являются западные СМИ, их сразу подхватывают у нас, цитируют, обсуждают", — говорит Фокусу политический эксперт Олег Пастернак.Важно
Он отмечает, что Кличко строит собственную политическую команду, для этого сейчас в информационном пространстве поддерживают деятельность благотворительной организации "Украинская команда", из которой очень быстро могут создать политическую партию. К слову, на время военного положения в Украине закрыт публичный доступ к большинству государственных реестров. Что происходит с политическими партиями пока трудно понять.
"Проблема Кличко в том, что у него нет ресурса, нет своих медиа, но есть международные связи, которые он очень хорошо использует. Напомню, в апреле у него был визит в США, где он встречался с госсекретарем Энтони Блинкеном. Это вызвало неоднозначную реакцию в ОП. Я думаю, сейчас Кличко готовят образ защитника демократии и местного самоуправления", — объясняет Пастернак.
По мнению политолога Петра Олещука, все уже привыкли к внутриполитической борьбе в Украине, но вынесение этих проблем на западную аудиторию вредить национальным интересам.
"Своими заявлениями Кличко "подложил самую большую свинью" Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. В наиболее критический момент для страны он выступил с заявлениями об угрозе авторитаризма. То есть, на Западе, который поддерживает демократию в Украине узнали, что на самом деле здесь почти авторитаризм, война находится в тупике, а у них просят оружие. Напомню, Кличко хорошо знают на западе и прислушиваются к нему", — отмечает Фокусу Олещук.
Эксперт напоминает, что именно Кличко является лидером среди политиков по зарубежным визитам, где он может встречаться с другими политиками и выражать видение своих мыслей. Если бы в стране действительно был авторитаризм, разве он смог бы это делать? Например, он просит назвать хоть одного российского городского голову или главу администрации, кто публично критикует Владимира Путина.
Вместе с тем, Пастернак отмечает, что есть определенное ощущение отсутствия у власти ответа относительно общественного консенсуса и видения стратегии дальнейшей деятельности. Сейчас Зеленский переходит в роль политической персоны удобной для списывания на него всей вины и обвинения в провалах. Подвергая критике президента, можно переориентировать электорат, который его не поддерживает, на себя. Сюда же стоит добавить, что имея сигналы о вероятной узурпации власти в Украине и угрозу авторитарного режима, западные партнеры могут дожать вопрос проведения президентских и парламентских выборов уже в ближайшее время.Важно