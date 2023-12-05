Переход в атаку: почему Кличко напомнил Зеленскому децентрализацию и старые конфликты

Мэр Киева Виталий Кличко заявил западным СМИ о проблемах с демократией в Украине и ошибках президента Зеленского, за которые ему обязательно придется платить. Фокус разбирался, что стоит за словами городского головы и какие последствия они будут иметь для страны.

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Городской голова Киева Виталий Кличко утверждает, что Украина может скатиться к авторитаризму, а президент Владимир Зеленский расплачивается за собственные ошибки, которые он допустил ранее. Об этом политик рассказал в интервью в западных СМИ. В частности, во время разговора с авторитетным немецким изданием Der Spiegel Кличко рассказал, что в Украине существует только один независимый институт — местное самоуправление, но на него оказывается огромное давление от центральной власти.

"В какой-то момент мы перестанем отличаться от России, где все зависит от прихоти одного человека", — рассказал мэр.

Уже во время разговора с журналистами швейцарского издания 20 Minuten он отметил, что президент сегодня играет важную роль, и мы должны поддерживать его до конца войны. Но в конце этой войны каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи. При этом Кличко отрицает, что имеет собственные президентские амбиции. Отметим, 20 Minuten — популярный таблоид, который бесплатно распространяется на транспортных узлах, в частности железнодорожных станциях.

Виталий Кличко имеет давний нескрываемый конфликт с командой Зеленского. Фокус уже рассказывал, что новый импульс он приобрел в июне 2023 года, когда в СМИ начали распространяться слухи, что политика хотят заменить на Виталия Кима на должности главы Киевской городской государственной администрации. Впоследствии скандал утих сам по себе, Кличко занимался городской деятельностью, а центральная власть — государственными проблемами и войной.

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Слова Кличко об угрозе авторитаризма в Украине выглядят по меньшей мере странно. Еще год назад в интервью тому же Der Spiegel он заявлял, что сейчас не время критиковать Зеленского.

"Тогда было не время, сейчас очевидно, что это время пришло, — шутит с Фокусом политолог Ярослав Макитра. — В команде Кличко видят начало политической активизации и пытаются вступить в игру. Тогда критиковать Зеленского было рискованно из-за угрозы быть обвиненным в расколе и потерять свой электорат, сейчас это можно делать без электоральных угроз".

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, в Украине объективно ухудшились отношения между центральной властью и местным самоуправлением. Он напоминает, что даже западные партнеры подчеркивали, что война не является причиной для сворачивания децентрализации и полномочий на местах. Виталий Кличко, который является председателем Ассоциации городов Украины, должен был отреагировать на это, тем более перед западной аудиторией.

Конфликт между командой Зеленского и Кличко начался еще задолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину Фото: коллаж Фокус

"Одной из причин таких заявлений являются политические амбиции Кличко, именно через местное самоуправление он пытается обратить внимание на свою деятельность. Кроме того, мне кажется, что просто пресс-службе Кличко не удалось согласовать и сгладить некоторые острые слова политика. Ведь, по сути, он ничего такого не сказал, просто это можно было передать другими словами и не выносить в заголовок для скандальности", — говорит он Фокусу.

Вместе с тем, Макитра напоминает, что за всю историю независимости Украины каждый президент пытался контролировать столицу. Противостояние Зеленского и Кличко в этом случае не является исключением.

Новая команда — старые задачи

По словам источников Фокуса в окружении Виталия Кличко, недавно политик полностью сменил команду политических консультантов и технологов. Именно с ними он пытается реализовать свою политическую стратегию, которая была задумана на 2024 год. Собеседник отмечает, что планы на 2024 год были согласованы еще после президентских выборов 2019 года. С началом заявлений о вероятности выборов эту стратегию решили реализовать.

"Несмотря на стерильность информационного пространства, политика все-таки пролезла туда. Все понимают, что выборы должны состояться в 2024 году, а если они и не пройдут, то надо быть к ним готовым — иметь стратегию, команду, штабы. Лучшей точкой входа являются западные СМИ, их сразу подхватывают у нас, цитируют, обсуждают", — говорит Фокусу политический эксперт Олег Пастернак.

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Он отмечает, что Кличко строит собственную политическую команду, для этого сейчас в информационном пространстве поддерживают деятельность благотворительной организации "Украинская команда", из которой очень быстро могут создать политическую партию. К слову, на время военного положения в Украине закрыт публичный доступ к большинству государственных реестров. Что происходит с политическими партиями пока трудно понять.

"Проблема Кличко в том, что у него нет ресурса, нет своих медиа, но есть международные связи, которые он очень хорошо использует. Напомню, в апреле у него был визит в США, где он встречался с госсекретарем Энтони Блинкеном. Это вызвало неоднозначную реакцию в ОП. Я думаю, сейчас Кличко готовят образ защитника демократии и местного самоуправления", — объясняет Пастернак.

Каждый из президентов Украины пытался получить контроль над Киевом и столичной властью Фото: Википедия

По мнению политолога Петра Олещука, все уже привыкли к внутриполитической борьбе в Украине, но вынесение этих проблем на западную аудиторию вредить национальным интересам.

"Своими заявлениями Кличко "подложил самую большую свинью" Украине с начала полномасштабного вторжения РФ. В наиболее критический момент для страны он выступил с заявлениями об угрозе авторитаризма. То есть, на Западе, который поддерживает демократию в Украине узнали, что на самом деле здесь почти авторитаризм, война находится в тупике, а у них просят оружие. Напомню, Кличко хорошо знают на западе и прислушиваются к нему", — отмечает Фокусу Олещук.

Эксперт напоминает, что именно Кличко является лидером среди политиков по зарубежным визитам, где он может встречаться с другими политиками и выражать видение своих мыслей. Если бы в стране действительно был авторитаризм, разве он смог бы это делать? Например, он просит назвать хоть одного российского городского голову или главу администрации, кто публично критикует Владимира Путина.

Вместе с тем, Пастернак отмечает, что есть определенное ощущение отсутствия у власти ответа относительно общественного консенсуса и видения стратегии дальнейшей деятельности. Сейчас Зеленский переходит в роль политической персоны удобной для списывания на него всей вины и обвинения в провалах. Подвергая критике президента, можно переориентировать электорат, который его не поддерживает, на себя. Сюда же стоит добавить, что имея сигналы о вероятной узурпации власти в Украине и угрозу авторитарного режима, западные партнеры могут дожать вопрос проведения президентских и парламентских выборов уже в ближайшее время.

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