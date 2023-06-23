Сменить Кличко на Кима: что означают новые интриги вокруг КГГА

Городской голова Киева и глава КГГА Виталий Кличко сообщил о мощной информационной кампании против него. Одновременно в СМИ появились слухи о возможном переходе на новую должность в столице главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима. Фокус разбирался, почему начали говорить о таком назначении и что это значит для Кличко.

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В пятницу, 23 июня, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На повестке дня было обсуждение вопросов доступности бомбоубежищ, коррупции в судебной системе и евроинтеграции. Анонсированных секретарем СНБОУ Алексеем Даниловым кадровых решений не произошло, и это еще больше добавило интриги. Их ожидали, в первую очередь, по результатам проверок состояния укрытий в Киеве.

Накануне в СМИ появились слухи, что глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким может возглавить соответствующую администрацию в Киеве. Сам Ким отшутился, что не готов обсуждать этот вопрос и "впервые об этом слышит".

21 июня городской голова Киева Виталий Кличко заявил о политическом давлении на столичную власть, мощной информационной кампании по дискредитации его репутации.

"Происходит шквальная кампания по дискредитации столичной власти и меня лично. Бесконечные обыски, парализующие работу департаментов и служб города. В военное время вносят хаос в управление столицы, не дают должным образом работать предприятиям критической инфраструктуры. По несколько раз приходят за одной и той же документацией... Стараются как могут, чтобы уничтожить репутацию Кличко, но накопать на меня ничего не могут, поэтому вручают подозрения подчиненным и громко кричат о якобы виновности. А когда дела развалятся в судах, никто же не извинится", — говорится в заявлении Кличко.

Провокационное фото с Виталием Кимом в Киеве разместил известный блогер Krus Фото: @ikrus Telegram

Отношения Кличко с центральной властью приобрели конфликтность в начале июня 2023 года. Тогда, из-за закрытого во время воздушной тревоги укрытия в Деснянском районе Киева погибли три человека, в том числе один ребенок. Это спровоцировало шквал критики в адрес городских властей, а президент Владимир Зеленский дал поручение срочно проверить, в каком состоянии находятся все объекты укрытия. Уже 3 июня в сети появилось видеообращение глав районных государственных администраций (РГА) в городе Киеве, с призывом к Кличко отказаться от полномочий главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Здесь стоит отметить, что глав РГА назначает и увольняет президент Украины по представлению главы правительства.

"Еще накануне войны, в январе 2022 года Кабмин изменил порядок назначения глав РГА. Раньше для того, чтобы назначить главу РГА, надо было, чтобы глава КГГА подал кандидатуру, а президент — подписывает. Это очень важный момент, потому что, когда вы видите в новостях, что "президент назначил главу РГА", то на самом деле он только подписывал кандидатуры. В январе 2022 года Кабмин изменил этот порядок и теперь глав РГА подает премьер-министр. Так в Киеве сменились три главы районов", — объясняет Фокусу аналитик движения "Честно" Михаил Загородний.

Что такое КГГА и КГВА

Для понимания ситуации надо объяснить структуру власти в Киеве, сложившуюся сейчас. Виталий Кличко является городским головой, избранным на местных выборах 2019 года. Вместе с тем он возглавляет КГГА — местный орган государственной исполнительной власти. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению премьер-министра. Назначение Кличко произошло еще в 2014 году, документ подписал Петр Порошенко, который был на тот момент президентом. Обе должности — главы КГГА и городского головы — существуют в штатном расписании в соответствии с законом "О столице Украины — городе-герое Киеве".

На период военного положения в стране образуются военные администрации, в случае Киева — Киевская городская военная администрация. Глав военных администраций назначает президент по представлению Генштаба ВСУ или соответствующих областных государственных администраций. На сегодня Киевскую ОВА возглавляет генерал-полковник Сергей Попко, предварительно должность занимал генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Учитывая это, если Ким все-таки возглавит КВМА, это надо считать ротацией. В случае с КГГА, ситуация сложнее — для этого, предварительно нужно уволить Кличко и согласовать с премьер-министром новую кандидатуру.

Согласно закону о столице городской голова Киева может быть председателем Киевской городской государственной администрации Фото: КГГА

Напомним, попытки уволить Кличко из КГГА продолжаются уже не первый год. Апогея они достигли, когда Офис президента возглавлял Андрей Богдан. Еще в 2019 году, сразу после выборов президента, команда победителя — Владимира Зеленского пыталась сместить главу столицы. Представление на увольнение прошло подпись премьер-министра Гончарука и на долгое время осело в кабинетах Офиса президента.

Михаил Загородний напоминает, что в украинском законодательстве присутствует правовая коллизия, позволяющая оспаривать решение о смене главы КГГА в судах. Речь идет о решении Конституционного суда Украины от 2003 года, что должность председателя КГГА и мэра Киева нельзя разделять. Вместе с тем до сих пор действует поправка к закону о столице, принятая "Партией регионов" во времена Виктора Януковича, позволяющая президенту сменить главу КГГА.

"Здесь есть конфликт. Единственное, если президент это сделает, Кличко придется идти в суд и доказывать, что президент не имеет права это делать. А вы знаете, что суд длится долго, каденция идет, а тем временем полномочия в городе имеет человек, которого назначил президент, а Кличко останется без них", — говорит аналитик.

В чем конфликт Кличко и Офиса президента

Опрошенные Фокусом эксперты считают, что разговоры о замене главы КГГА являются продолжением конфликта между Офисом президента и Кличко, который продолжается еще с 2019 года. Катализатором этого стала трагедия в Деснянском районе и политические амбиции городского головы Киева.

"Кличко уже давно начал свою избирательную кампанию, но активизировалась она 1 июня, после трагедии с укрытием. Киевляне уже успели увидеть в своих почтовых ящиках печатные материалы от городской власти, которые иначе как агитацию нельзя воспринимать. Именно поэтому, все действия и заявления Кличко вписываются в логику его кампании. По моему мнению, он пытается занять нишу главного оппозиционера страны. Кличко пытается держать инициативу, быть, как говорится, известным, а не тем, кого ведут. Поэтому мы и видим подобные заявления и действия", — говорит Фокусу политолог Петр Олещук.

Он объясняет, что старт подготовки к избирательной кампании могло спровоцировать заявление представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы, что выборы в Украине нужно провести даже в условиях военного положения. Но решение по этому поводу должна принимать власть.

Разговоры о проведении выборов в Украине могли спровоцировать старт избирательной кампании Виталия Кличко

По информации Загороднего, Банковая уже некоторое время ищет кандидатуру для главы КГГА, но не может найти того, кто бы согласился и имел хорошую репутацию и медийный образ.

"Здесь есть одна причина — человек, который возглавит КГГА в таких условиях... это фактически можно рассматривать, как политический суицид. Репутация такого человека будет испорчена. Это очень сильно напоминает историю с регионалами, Поповым. Этот человек будет врагом местного самоуправления в Киеве. Очень сложно будет найти достойного человека, который на это согласится", — говорит Загородний.

Вместо выводов можно сказать, что как бы ни закончилась история со сменой главы КГГА или КГГА, ситуацию с киевскими укрытиями это не исправит. Результаты ревизии укрытий показали, что почти половина из них непригодна к использованию или недоступна.