Сменить Кличко на Кима: что означают новые интриги вокруг КГГА
Городской голова Киева и глава КГГА Виталий Кличко сообщил о мощной информационной кампании против него. Одновременно в СМИ появились слухи о возможном переходе на новую должность в столице главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима. Фокус разбирался, почему начали говорить о таком назначении и что это значит для Кличко.
В пятницу, 23 июня, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На повестке дня было обсуждение вопросов доступности бомбоубежищ, коррупции в судебной системе и евроинтеграции. Анонсированных секретарем СНБОУ Алексеем Даниловым кадровых решений не произошло, и это еще больше добавило интриги. Их ожидали, в первую очередь, по результатам проверок состояния укрытий в Киеве.
Накануне в СМИ появились слухи, что глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким может возглавить соответствующую администрацию в Киеве. Сам Ким отшутился, что не готов обсуждать этот вопрос и "впервые об этом слышит".
21 июня городской голова Киева Виталий Кличко заявил о политическом давлении на столичную власть, мощной информационной кампании по дискредитации его репутации.
"Происходит шквальная кампания по дискредитации столичной власти и меня лично. Бесконечные обыски, парализующие работу департаментов и служб города. В военное время вносят хаос в управление столицы, не дают должным образом работать предприятиям критической инфраструктуры. По несколько раз приходят за одной и той же документацией... Стараются как могут, чтобы уничтожить репутацию Кличко, но накопать на меня ничего не могут, поэтому вручают подозрения подчиненным и громко кричат о якобы виновности. А когда дела развалятся в судах, никто же не извинится", — говорится в заявлении Кличко.
Отношения Кличко с центральной властью приобрели конфликтность в начале июня 2023 года. Тогда, из-за закрытого во время воздушной тревоги укрытия в Деснянском районе Киева погибли три человека, в том числе один ребенок. Это спровоцировало шквал критики в адрес городских властей, а президент Владимир Зеленский дал поручение срочно проверить, в каком состоянии находятся все объекты укрытия. Уже 3 июня в сети появилось видеообращение глав районных государственных администраций (РГА) в городе Киеве, с призывом к Кличко отказаться от полномочий главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Здесь стоит отметить, что глав РГА назначает и увольняет президент Украины по представлению главы правительства.
"Еще накануне войны, в январе 2022 года Кабмин изменил порядок назначения глав РГА. Раньше для того, чтобы назначить главу РГА, надо было, чтобы глава КГГА подал кандидатуру, а президент — подписывает. Это очень важный момент, потому что, когда вы видите в новостях, что "президент назначил главу РГА", то на самом деле он только подписывал кандидатуры. В январе 2022 года Кабмин изменил этот порядок и теперь глав РГА подает премьер-министр. Так в Киеве сменились три главы районов", — объясняет Фокусу аналитик движения "Честно" Михаил Загородний.
Что такое КГГА и КГВА
Для понимания ситуации надо объяснить структуру власти в Киеве, сложившуюся сейчас. Виталий Кличко является городским головой, избранным на местных выборах 2019 года. Вместе с тем он возглавляет КГГА — местный орган государственной исполнительной власти. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению премьер-министра. Назначение Кличко произошло еще в 2014 году, документ подписал Петр Порошенко, который был на тот момент президентом. Обе должности — главы КГГА и городского головы — существуют в штатном расписании в соответствии с законом "О столице Украины — городе-герое Киеве".
На период военного положения в стране образуются военные администрации, в случае Киева — Киевская городская военная администрация. Глав военных администраций назначает президент по представлению Генштаба ВСУ или соответствующих областных государственных администраций. На сегодня Киевскую ОВА возглавляет генерал-полковник Сергей Попко, предварительно должность занимал генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Учитывая это, если Ким все-таки возглавит КВМА, это надо считать ротацией. В случае с КГГА, ситуация сложнее — для этого, предварительно нужно уволить Кличко и согласовать с премьер-министром новую кандидатуру.
Напомним, попытки уволить Кличко из КГГА продолжаются уже не первый год. Апогея они достигли, когда Офис президента возглавлял Андрей Богдан. Еще в 2019 году, сразу после выборов президента, команда победителя — Владимира Зеленского пыталась сместить главу столицы. Представление на увольнение прошло подпись премьер-министра Гончарука и на долгое время осело в кабинетах Офиса президента.
Михаил Загородний напоминает, что в украинском законодательстве присутствует правовая коллизия, позволяющая оспаривать решение о смене главы КГГА в судах. Речь идет о решении Конституционного суда Украины от 2003 года, что должность председателя КГГА и мэра Киева нельзя разделять. Вместе с тем до сих пор действует поправка к закону о столице, принятая "Партией регионов" во времена Виктора Януковича, позволяющая президенту сменить главу КГГА.
"Здесь есть конфликт. Единственное, если президент это сделает, Кличко придется идти в суд и доказывать, что президент не имеет права это делать. А вы знаете, что суд длится долго, каденция идет, а тем временем полномочия в городе имеет человек, которого назначил президент, а Кличко останется без них", — говорит аналитик.
В чем конфликт Кличко и Офиса президента
Опрошенные Фокусом эксперты считают, что разговоры о замене главы КГГА являются продолжением конфликта между Офисом президента и Кличко, который продолжается еще с 2019 года. Катализатором этого стала трагедия в Деснянском районе и политические амбиции городского головы Киева.
"Кличко уже давно начал свою избирательную кампанию, но активизировалась она 1 июня, после трагедии с укрытием. Киевляне уже успели увидеть в своих почтовых ящиках печатные материалы от городской власти, которые иначе как агитацию нельзя воспринимать. Именно поэтому, все действия и заявления Кличко вписываются в логику его кампании. По моему мнению, он пытается занять нишу главного оппозиционера страны. Кличко пытается держать инициативу, быть, как говорится, известным, а не тем, кого ведут. Поэтому мы и видим подобные заявления и действия", — говорит Фокусу политолог Петр Олещук.
Он объясняет, что старт подготовки к избирательной кампании могло спровоцировать заявление представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы, что выборы в Украине нужно провести даже в условиях военного положения. Но решение по этому поводу должна принимать власть.
По информации Загороднего, Банковая уже некоторое время ищет кандидатуру для главы КГГА, но не может найти того, кто бы согласился и имел хорошую репутацию и медийный образ.
"Здесь есть одна причина — человек, который возглавит КГГА в таких условиях... это фактически можно рассматривать, как политический суицид. Репутация такого человека будет испорчена. Это очень сильно напоминает историю с регионалами, Поповым. Этот человек будет врагом местного самоуправления в Киеве. Очень сложно будет найти достойного человека, который на это согласится", — говорит Загородний.
Вместо выводов можно сказать, что как бы ни закончилась история со сменой главы КГГА или КГГА, ситуацию с киевскими укрытиями это не исправит. Результаты ревизии укрытий показали, что почти половина из них непригодна к использованию или недоступна.