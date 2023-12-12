Потери не пугают оккупантов, но их сдерживают удары кассетными боеприпасами США, — журналист

Все вбросы россиян о возможности атак с севера, с территории Беларуси и России, являются не более чем работой вражеской пропаганды, утверждает Александр Матвиенко, хотя Кремль все равно планирует захватить всю Украину.

Прибытие на фронт свежей огромной порции мобилизованных россиян является свидетельством того, что они и в дальнейшем готовы нести огромные потери вопреки мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, что большие потери способны отрезвить российский социум и генералов. Об этом рассказал журналист "Военного Фокуса" Александр Матвиенко.

По его словам, оккупанты значительно активизировались на Купянском, Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях используя тактику атак малыми штурмовыми группами и бомбардируют позиции ВСУ управляемыми авиабомбами. Армия РФ продолжает накопление живой силы, что позволяет ей заменять раненых и убитых на нескольких направлениях сразу.

Таким образом они заставляют ВСУ растягивать свои силы и тратить резервы, — отмечает журналист, — И надо отметить, что сейчас уже практически нет ситуаций, когда в атаку шли неподготовленные мобилизованные россияне, которых только что затащили в военкомат.

Хотя, по словам журналиста, остается под большим вопросом качество подготовки таких новобранцев, однако для российских генералов более важна именно "мясная масса" на фронте, а потери не интересуют. У них есть конкретная цель, а способ и потери никого не интересуют.

Несмотря на количественное превосходство врага украинским вооруженным силам позволяет хоть как-то уравнять шансы кассетные боеприпасы от США, говорит Александр Матвиенко. Благодаря тому, что кассетный боеприпас разлетается на множество маленьких суббоеприпасов, радиус поражения живой силы российских оккупантов значительно увеличивается. Поэтому так называемые "мясные атаки" россиян хорошо отражаются именно благодаря кассетным боеприпасам, акцентирует журналист.

Я считаю, что именно кассетные боеприпасы повлияли на то, что агрессору не удается прорвать линию фронта, — отмечает журналист, — Именно это позволяет ВСУ удерживать линию фронта от значительных прорывов оккупантов, ведь живая сила успешно уничтожается.

Все вбросы россиян о возможности атак с севера (с территории Беларуси и России) являются не более чем работой вражеской пропаганды, утверждает Александр Матвиенко. Все эти атаки российских ДРГ должны подкрепить такие вбросы, но после освобождения Киевщины и Черниговщины еще в 2022 году там были построены надежные оборонительные сооружения и они продолжают строиться и модернизироваться. Поэтому журналист считает, что у оккупантов нет возможностей, ни человеческих, ни технических для наступления с северного направления.

Такие информационные атаки на украинцев имеют лишь одну цель — расшатать общество, довести его до панических настроений, отмечает журналист. Это также значительное психологическое воздействие на предприятия и предпринимателей, работающих на севере Украины. Хотя глобально цель Кремля не изменилась и они все еще хотят оккупировать всю Украину, отмечает Александр Матвиенко.

Полный выпуск разговора с Александром Матвиенко вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

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