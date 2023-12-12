Без воздушной тревоги: кто в Украине остался без оповещения об угрозе из-за сбоя в "Киевстаре" (карта)
В Украине из-за хакерской атаки на "Киевстар" перестала работать система оповещения о воздушной тревоге. Пострадали населенные пункты в Киевской области, а также Сумы, Днепр, Черкассы и Умань. Фокус выяснял, как украинцев будут информировать об опасности.
После масштабной хакерской атаки на "Киевстар" утром 12 декабря, у пользователей по всей стране пропала связь и интернет. Сообщалось о сильном повреждении IT-инфраструктуры мобильного оператора, из-за чего компания не смогла сказать, когда точно возобновит работу в штатном режиме.
Помимо проблем со связью, в некоторых населенных пунктах Украины перестала работать система оповещения о воздушной тревоге.
Борисполь, Сумы, Днепр — будут оповещать через громкоговорители
В Киевской области сбой в работе системы оповещения населения о воздушной тревоге произошел в Буче, Ирпене, Вишневом, Березани, Сквире, Ржищеве, Тараще, Володарке, а также в Бориспольском районе в Горской территориальной общине. Информацию Фокусу подтвердили в пресс-службе Киевской ОВА.
В этих населенных пунктах о сигналах воздушной тревоги будут оповещать экипажи патрульной полиции и ГСЧС.
По словам главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, точечные отключения системы оповещения есть в Борисполе и еще в 75 населенных пунктах. Там сигнал воздушной тревоги будет дублироваться другой системой оповещения.
Сбои есть и в других украинских городах. В пресс-службе Сумского горсовета Фокусу подтвердили, что в городе, а также ближайших населенных пунктах, которые входят в Сумскую территориальную общину, возникли проблемы с сигналом "Воздушная тревога". Оповещать жителей в случае опасности будут патрульные полицейские и сотрудники ГСЧС на автомобилях с громкоговорителями.
В Днепре, где также возникла проблема с системой оповещения населения о воздушной тревоге рекомендуют внимательно следить за информацией в официальном телеграмм-канале СИРЕНА. ДНЕПР . А в вайбер-сообществе по ссылке.
Также, по информации горсовета Днепра, сигнал "Воздушная тревога" будут объявлять по радио "Байрактар", "Хит-ФМ" и на телеканале "ДНЕПРОTV".
Черкассы — частично сбой, Умань — полностью
Частично сбой в системе оповещения о воздушной тревоге произошел в некоторых районах Черкасс. По информации главы ОВА Игоря Табурецкого, сигнал будет плохо слышно в районе ЧНУ, областной больницы, железнодорожного вокзала, по ул. Сумгаитской от Академика Королева до Пограничника Лазаренко.
Полностью система оповещения не работает в Умане. Там о тревоге будут информировать полицейские и спасатели с помощью громкоговорителей.
Отслеживать уведомления о воздушной тревоге можно также через специальные приложения, местные телеканалы и радио.
Напомним, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на мобильный оператор "Киевстар" по восьми статьям Уголовного кодекса. Об этом Фокусу сообщили в пресс-службе ведомства.
Сразу после инцидента в офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ и задокументировала все обстоятельства атаки. Одна из версий, которую сейчас проверяют следователи СБУ — след российских спецслужб.
Фокус также писал, что последствия хакерской атаки на мобильную сеть никак не сказываются на работе военнослужащих.