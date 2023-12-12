Без воздушной тревоги: кто в Украине остался без оповещения об угрозе из-за сбоя в "Киевстаре" (карта)

В Украине из-за хакерской атаки на "Киевстар" перестала работать система оповещения о воздушной тревоге. Пострадали населенные пункты в Киевской области, а также Сумы, Днепр, Черкассы и Умань. Фокус выяснял, как украинцев будут информировать об опасности.

После масштабной хакерской атаки на "Киевстар" утром 12 декабря, у пользователей по всей стране пропала связь и интернет. Сообщалось о сильном повреждении IT-инфраструктуры мобильного оператора, из-за чего компания не смогла сказать, когда точно возобновит работу в штатном режиме.

Помимо проблем со связью, в некоторых населенных пунктах Украины перестала работать система оповещения о воздушной тревоге.

Борисполь, Сумы, Днепр — будут оповещать через громкоговорители

В Киевской области сбой в работе системы оповещения населения о воздушной тревоге произошел в Буче, Ирпене, Вишневом, Березани, Сквире, Ржищеве, Тараще, Володарке, а также в Бориспольском районе в Горской территориальной общине. Информацию Фокусу подтвердили в пресс-службе Киевской ОВА.

В этих населенных пунктах о сигналах воздушной тревоги будут оповещать экипажи патрульной полиции и ГСЧС.

По словам главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, точечные отключения системы оповещения есть в Борисполе и еще в 75 населенных пунктах. Там сигнал воздушной тревоги будет дублироваться другой системой оповещения.

Сбои есть и в других украинских городах. В пресс-службе Сумского горсовета Фокусу подтвердили, что в городе, а также ближайших населенных пунктах, которые входят в Сумскую территориальную общину, возникли проблемы с сигналом "Воздушная тревога". Оповещать жителей в случае опасности будут патрульные полицейские и сотрудники ГСЧС на автомобилях с громкоговорителями.

Фото: Фокус

В Днепре, где также возникла проблема с системой оповещения населения о воздушной тревоге рекомендуют внимательно следить за информацией в официальном телеграмм-канале СИРЕНА. ДНЕПР . А в вайбер-сообществе по ссылке.

Также, по информации горсовета Днепра, сигнал "Воздушная тревога" будут объявлять по радио "Байрактар", "Хит-ФМ" и на телеканале "ДНЕПРОTV".

Черкассы — частично сбой, Умань — полностью

Частично сбой в системе оповещения о воздушной тревоге произошел в некоторых районах Черкасс. По информации главы ОВА Игоря Табурецкого, сигнал будет плохо слышно в районе ЧНУ, областной больницы, железнодорожного вокзала, по ул. Сумгаитской от Академика Королева до Пограничника Лазаренко.

Полностью система оповещения не работает в Умане. Там о тревоге будут информировать полицейские и спасатели с помощью громкоговорителей.

Отслеживать уведомления о воздушной тревоге можно также через специальные приложения, местные телеканалы и радио.

Напомним, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на мобильный оператор "Киевстар" по восьми статьям Уголовного кодекса. Об этом Фокусу сообщили в пресс-службе ведомства.

Сразу после инцидента в офисы компании выехала оперативно-следственная группа СБУ и задокументировала все обстоятельства атаки. Одна из версий, которую сейчас проверяют следователи СБУ — след российских спецслужб.

Фокус также писал, что последствия хакерской атаки на мобильную сеть никак не сказываются на работе военнослужащих.