Надо адаптироваться как к блэкаутам, потому что атаки на операторов связи будут продолжаться, — эксперт (видео)

Война и кибервойна в современном мире очень часто идут рядом, поэтому обвинять оператора не стоит, отмечает эксперт телеком-рынка Александр Глущенко.

Восстановление работы сети оператора "Киевстар" может занять от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от того, что удалось взломать российским "хакерам в погонах". Об этом в комментарии Фокусу отметил эксперт по телеком-рынку Александр Глущенко.

По словам эксперта, всегда есть три составляющие подобных технологических инцидентов со стороны кибертеррористов: уничтожить защиту и получить доступ; попав внутрь скачать нужные данные; при необходимости затаиться в системе для дальнейшего использования лазейки. У любого оператора или технологической компании есть архитектура сети и бэкапы (копии важных файлов) и сейчас идет работа по восстановлению работы.

"Это восстановление не происходит мгновенно, особенно если говорить о такой огромной структуре, как "Киевстар", — отмечает эксперт, — Чтобы развернулись все серверы компании, включилось программное обеспечение вышек связи нужно немалое время, а не пару часов".

К сожалению, подобная кибератака привела к тому, что кроме мобильной связи пользователи оператора потеряли возможность пользоваться банкингом и различными государственными онлайн-сервисами. Ведь именно мобильный номер и связь с оператором стали идентификаторами для соответствующих пользователей в этих системах.

По мнению Александра Глущенко, в критической ситуации "Киевстар" может заручиться поддержкой других операторов, использовав их башни связи и оборудование. Но если есть проблема с биллингом при использовании национального роуминга, то это не сработает. Тогда останется только ждать восстановления работы сети.

Эксперт отмечает, что обвинять во всех бедах "Киевстар" не стоит, ведь в Украине, как и всех цивилизованных странах, сеть строилась с расчетом на мирное время, а не войну. Александр Глущенко отмечает, что война и кибервойна в современном мире очень часто идут рядом. По его убеждению, широкомасштабное вторжение россиян должно было начаться еще 14 января 2022 года, ведь именно в тот день состоялись сильнейшие кибератаки на украинскую инфраструктуру и государственные сайты.

"Кибервойна — это дорога с двусторонним движением, отмечает Александр Глущенко, — Украинские кибервойска, как и российские, ежедневно атакуют друг друга и соответствующую важную инфраструктуру обоих государств".

По словам специалиста, украинские хакеры наносили еще более мощные удары по инфраструктуре связи врага, но там никто не впадал в панику. Поэтому и нам надо адаптироваться, отмечает эксперт, ведь агрессор не собирается останавливаться не только на фронте, но и в кибератаках также.

"В прошлом году мы научились выживать без электричества — покупали генераторы и мощные пауэрбанки, — отмечает Александр Глущенко, — Нам пришлось адаптироваться, поэтому и к таким кибератакам мы обязательно адаптируемся. Просто надо быть готовым, что когда-то что-то не будет работать и запастись необходимым, например купить несколько сим-карт операторов на подобный случай".

Ранее Фокус писал, что в "Киевстаре" как быстро смогут "поднять" сеть. По словам сотрудников компании, последствия атаки оказались серьезнее, чем предполагалось изначально.