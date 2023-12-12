Хакеры атаковали ядро сети "Киевстар": эксперты объяснили, к чему это привело

Атака оказалась настолько мощной, что перестали работать абсолютно все сервисы, включая мобильную связь, биллинг, домашний интернет и нацроуминг.

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Утром 12 декабря из-за мощной хакерской атаки произошел масштабный технический сбой у одного из крупнейших украинских операторов мобильной связи "Киевстар". Почему это случилось именно с ядром сети, пытались разобраться специалисты на сайте издания Forbes.

Из-за того, что силовики и операторы выключили все технические процессы полностью, прекратили работать услуги связи и доступа в интернет. Однако, как свидетельствуют специалисты, это было необходимо сделать с целью локализации активности зараженных систем, а также из-за риска потери персональных данных абонентов оператора.

"Сломали часть внутренних систем оператора. Продолжается работа по запуску дублирующих систем", — говорит инсайдер, который остался неизвестным.

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Чуть позже в пресс-релизе компании было утверждено, что персональные данные абонентов не скомпрометированы.

Соге network — что известно

Как отмечают специалисты, core network, или ядро сети — это "сердце сотовых сетей". Именно эта техническая функция отвечает за обработку и маршрутизацию трафика между различными пользователями и сервисами. Поскольку "зависло" абсолютно все — от биллинга, мобильной сети, домашнего интернета до дополнительных сервисов, специалисты по телекоммуникациям пришли к выводу, что проблема заключается именно в ядре сети.

"В текущей ситуации проблема не с базовыми станциями, а, вероятно, с ядром сети другого оператора, поэтому нацроуминг не может корректно работать", — дополнила предположение специалистов пресс-служба оператора lifecell.

О том, что проблемы возникли именно в ядре сети, свидетельствует Анатолий Фроленков, управляющий партнер консалтинговой компании E&C, консультирующей телеком-рынок, а чиновник регулятора НКЭК на условиях анонимности подтвердил, что у "Киевстара" действительно серьезные проблемы с соге network.

"Киевстар" всегда уделял внимание резервированию и качеству железа, поэтому я склоняюсь к вероятному внешнему вмешательству", — говорит Фроленков.

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О том, что наиболее вероятная причина такого масштабного технического сбоя — кибератака на ядро сети или на автоматизированную систему расчетов, подтвердил председатель правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Савчук.

Журналисты Forbes обратились за комментарием к "Киевстару" с просьбой уточнить, какая именно кибератака была осуществлена и какие последствия будет иметь для абонентов, однако компания пока не ответила.

Вместе с тем информацию сообщил вице-премьер-министр Александр Кубраков, который сказал, что связь должна восстановиться в течение четырех–пяти часов. По его словам, сейчас продолжаются ремонтные работы.

Киберспециалисты СБУ помогают сотрудникам компании бороться с последствиями. В общем открыто уголовное производство по восьми статьям Уголовного кодекса. По данным спецслужбы, за кибератакой могут стоять россияне и эту версию уже начали расследовать. Делается все для того, чтобы как можно быстрее восстановить сети.

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Какие последствия может иметь отключение "Киевстара"

Сейчас технический сбой одного из крупнейших сотовых операторов страны уже затронул не только абонентов, в том числе такие сервисы, как роуминг и интернет, но и банковский сектор.

"В связи со сложностями в работе мобильного оператора "Киевстар" некоторые POS-терминалы, банкоматы и терминалы самообслуживания могут работать нестабильно или не иметь связи", — сообщила пресс-служба Приватбанка.

Что касается оттока абонентов, вряд ли это произойдет, добавляют специалисты, в частности Анатолий Фроленков из E&C. Скорее часть клиентов, физических лиц, приобретет карту второго оператора, а затем вернется к "Киевстару", к которому привыкла.

В то же время, как считает Фроленков, корпоративные клиенты могут отнести "Киевстар" из категории основного поставщика телеком-услуг к резервному.

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Напомним, что о масштабном техническом сбое компания "Киевстар" сообщила непосредственно в собственном Facebook.

Фокус писал, что проблемы, подобные сбоям в компании "Киевстар", ощутили на себе и клиенты Монобанка.

Кроме того, известный украинский астролог Эрика Роялс в эксклюзивном комментарии Фокусу назвала три причины, которые привели к проблемам со связью.