Украина получит ПВО, но не перейдет в оборону: надо ждать разблуждения помощи от США, — эксперт

Пока американцы не решат поставлять Киеву ракетные комплексы дальностью в 500 км, европейцы не решатся сделать что-то подобное самостоятельно, отмечает военный обозреватель Георгий Тука.

Норвегия планирует передавать Украине системы противовоздушной обороны NASAMS, а до конца этого года и немцы пообещали развернуть еще один дивизион ракетных систем Patriot, но это вовсе не сигнализирует, что Европа подталкивает Украину к сплошной обороне. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный обозреватель Георгий Тука.

Эксперт отмечает, что, например, все действия Германии были вторичными после действий США или Великобритании. Однако сейчас решения со стороны США застопорились из-за противостояния в Конгрессе страны, поэтому Германия действует как считает нужным.

"Надо понимать, что до тех пор, пока американцы не решат поставлять нам ракетные комплексы дальностью в 500 км, то немцы не решатся сделать что-то подобное самостоятельно, — отмечает Георгий Тука, — Поэтому придется ждать активных действий США, а пока будем получать именно защитные системы от Европы".

Хотя некоторые эксперты проводят параллели между хакерскими атаками на украинскую инфраструктуру и активными боевыми действиями со стороны РФ, эксперт не считает, что кибератака на "Киевстар" является сигналом, что оккупанты задумали что-то глобальное.

"Надо понимать, что военные системы, как, например, системы ПВО, никоим образом не зависят от "Киевстар", — говорит обозреватель, — Там работают совсем другие средства связи, хотя такие кибератаки очередной показатель того, что проводить важные народные голосования или тем более выборы с помощью интернета пока рано".

Проблема атаки на "Киевстар", по мнению Георгия Туки, не столько в том, что люди оказались без связи, сколько в том, что ряд государствообразующих системных учреждений используя сети мобильных операторов обмениваются важной информацией.

Что касается активного использования диверсионно-разведывательных групп со стороны оккупантов, которые все чаще заходят на нашу территории с севера, то это не показатель того, что агрессор планирует глобальное наступление. О накоплении сил армии РФ на севере никакой информации нет, утверждает Георгий Тука. Он напоминает, что украинцы активно используют ДРГ для захода на вражескую землю и в условиях войны такая практика является нормальной.

Полный выпуск разговора с Георгием Тукой вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что РФ станет более зависимой от Китая, если начнется война между Индией и Пакистаном. КНР встанет на поддержку Пакистана и запретит России строить свою экономику с Индией, на что так рассчитывал Путин.