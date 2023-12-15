Путин подтвердил, что хочет уничтожить Украину, а в голове россиян живет "Большой брат", — политолог

Путин всегда унизительно говорит о США, но боится их и даже подает сигналы о готовности к переговорам с американцами по Украине, заявил политолог Олег Лесной.

"Прямая линия с Путиным" не была "прямой" по своей сути — это был "спектакль одного актера", в котором президент РФ играл "своего в доску" парня полностью согласно наработанной линии его советников. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Олег Лесной.

Единственное, что ярко продемонстрировал Путин не только своей, но и украинской аудитории, что он не собирается останавливать свою агрессию в Украине, отмечает эксперт. Президент страны-агрессора четко дал понять, что он хочет уничтожить всю Украину.

"На Путина ничего не действует: ни уговоры, ни количество жертв, потому что у него есть своя четкая цель — уничтожить цивилизацию, — говорит политолог, — за всеми его шутками четко просматривалась цель начать с уничтожения Украины, а затем перейти к своему "адресу гнева" — США".

Путин всегда унизительно говорит о США, но боится их и даже подает сигналы о готовности к переговорам с американцами по Украине, акцентирует Олег Лесной. Однако Путин в этом не является оригинальным ведь по словам специалиста, то же самое предлагал и Китай — договориться со Штатами о судьбе Украины без участия самой Украины, и даже без участия России.

И хотя российский тиран подтвердил свою цель о "демилитаризации и денацификации" Украины, у него это плохо получается, ведь Украина все больше получает западного оружия, а РФ теперь должна просить снаряды у Северной Кореи, говорит эксперт. И все равно он не откажется от своей цели.

Такую цель своего "царя" по уничтожению Украины поддержит и российский народ, отмечает Олег Лесной. Потому что в РФ почти в каждой голове живет свой "коллективный Путин", свой "Большой брат" как в антиутопиях "1984", а потому даже если представить фантастику и провести в России действительно честные выборы, то Путин все равно выиграет, хотя и не наберет потрясающих результатов, которые ему рисуют в избиркоме, говорит политолог.

По мнению специалиста, в Украине слишком серьезно восприняли этот фарс под названием "Прямая линия с Путиным" пытаясь вычленить там что-то новое для себя. Историческая чушь, тотальная ненависть к Украине, отвратительное лицемерие со сравнением так называемого СВО и операцией в Газе — все эти его тезисы давно известны, поэтому никаких открытий Путин не сделал, отмечает политолог.

Полный выпуск разговора с Олегом Лесным вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус рассказывал, что Леонид Кучма считает нереальным, что Владимир Путин пойдет на мирные переговоры по Украине. Украинский экс-президент объяснил, что если глава Кремля согласится на мирные переговоры, ему придется отказаться от того, чего он хотел добиться в Украине.