Потеря Марьинки несет серьезную угрозу, а на Херсонщине ВСУ расширяют плацдарм, — анализ эксперта

Горловские терриконы в Донецкой области очень важны для ВСУ в будущем, но удерживать их сейчас без линии укреплений нереально, отмечает ветеран АТО и эксперт Евгений Дикий.

Потеря Марьинки в Донецкой области несет большие угрозы для украинского фронта, чем отход от Авдеевки, ведь потеря Авдеевки в Донецкой области не несет риски прорыва фронта, а только его выравнивания. Потеря Марьинки может привести именно к прорыву. Об этом в интервью Фокусу рассказал ветеран АТО и эксперт Евгений Дикий.

По словам ветерана, за Марьинкой идет сразу выход к Курахово, что означает выход в оперативное пространство и несет угрозу нашим ближним тылам. И если встанет вопрос куда бросать резервы, то по мнению Евгения Дикого, это будет именно Марьинка.

"Важность Авдеевки в большей степени политическая, — отмечает эксперт, — Более важной в военном плане является именно оборона Марьинки".

Что касается терриконов Горловки, то по мнению Евгения Дикого, они важны в аспекте возможности контролировать логистические и промышленные пути и объекты оккупантов на Донецком направлении. По его словам, война на Донбассе чем-то схожа с войной в горах, где кто выше — тот и имеет преимущество.

"Именно с терриконов идет лучший прострел по врагу, — отмечает ветеран АТО, — Именно поэтому иногда нет необходимости контролировать сами населенные пункты, если ты контролируешь важные высоты".

И хотя горловские терриконы очень интересны ВСУ, но удерживать их сейчас без сплошной линии укреплений под терриконами является нереальной задачей, отмечает специалист. Изолированная группа военных без надежного тыла и защитных укреплений внизу долго там просто не продержится и если обрывается логистика, то надо отступать.

Но Евгений Дикий поделился и оптимистичной информацией о ситуации в Крынках на левом берегу Днепра, где на Херсонщине ВСУ обустраивают широкий боевой плацдарм. Там удалось организовать оперативную логистику и для российских оккупантов там сложилась очень опасная ситуация.

"На своей "Прямой линии" президент РФ Путин аж пять раз упомянул незнакомое для россиян украинское село Крынки на уровне с "исконно русской" Одессой, — акцентирует ветеран, — Это говорит о проблеме, какой является этот плацдарм ВСУ для армии РФ".

Даже пропутинские военные уже откровенно называют ситуацию там "боями на Херсонско-Крымском направлении", отмечает Евгений Дикий. Потому что цена вопроса успеха ВСУ в будущем станет выход к Перекопу, что отрежет Крым от логистики землей.

По информации эксперта, ВСУ уже установили огневой контроль над трассой, соединяющей Крым с Мелитополем. Следующим важным шагом должен быть выход Сил обороны Украины к Северо-Крымскому каналу, чтобы уже более серьезно окопаться и построить массивную линию обороны.

Конечно, враг понимает всю угрозу от плацдарма поэтому уже пытался отбросить украинские войска в Днепр, но, по словам Евгения Дикого, это закончилось сокрушительным поражением армии РФ и 104 воздушно-десантной дивизии фактически не существует. Но, говорит эксперт, конечно враг не прекратит этих попыток, поэтому говорить о глобальном успехе на этом участке фронта еще рано.

Полный выпуск разговора с Евгением Диким вскоре будет опубликован на YouTube-канале Фокуса.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ могут оставить Авдеевку еще до Нового года. Эксперт Евгений Дикий рассказал об основных причинах.