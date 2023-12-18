"Коридор смерти" под Авдеевкой. Удастся ли ВСУ удержать город до нового года

Захват авдеевской промзоны представляет большую опасность: если в этом районе оккупанты поставят артиллерийские установки — весь город окажется под их огневым контролем. Проблемы усиливает недостаток снарядов, из-за чего ВСУ свернули часть операций. Фокус разобрался, насколько близка вероятность потери города.

Российские войска продолжают атаковать Авдеевку и продвигаются вперед на некоторых участках. Речь идет о захвате Авдеевской промзоны и позиций на улицах частного сектора, утверждают аналитики команды DeepState.

Оккупанты пытаются взять под контроль село Степовое и окрестности, успехи фиксируются и на севере села. Украинские бойцы за прошедшие сутки пресекли попытки атаковать Авдеевский коксохимический завод. Также ВСУ отразили нападение с применением до пяти танков южнее села Веселое.

На Авдеевском направлении воюют около 40 тысяч захватчиков

ВС РФ атакуют позиции Силы обороны Украины южнее Донецкой фильтровальной станции и улучшили тактическое положение севернее Опытного и возле Водяного. Похожая ситуация в Первомайском и Невельском: несколько позиций ВСУ уже потеряли, указывают эксперты.

Во многом успехи российской армии объясняются ее количественным преимуществом. По оценкам украинских экспертов, на Авдеевском направлении воюют около 40 тысяч захватчиков. В середине декабря на некоторые опорные пункты ВС РФ бросали в восемь раз больше солдат, чем было у ВСУ.

"Снарядный голод" осложняет защиту Авдеевки

Авдеевская промзона расположена на возвышенности. Если россиянам удастся разместить там артиллерийские и минометные установки, город окажется под их огневым контролем. Частная застройка в этой зоне давно используется в качестве защитных укреплений, рассказывает Фокусу полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Клещи" вокруг Авдеевки еще не замкнулись, но для украинской логистики постепенно создают "коридор смерти". Все это угрожает путям материального обеспечения ВСУ, подчеркивает он.

Селезнев считает, что говорить о резком изменении фронтовых событий в городе до нового года пока не стоит. Однако дальнейшие военные успехи зависят от ресурсных возможностей украинской армии.

Нехватка зарубежной военной помощи уже привела к тому, что ВСУ свернули некоторые военные операции. По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского, серьезно чувствуется проблема со снарядами советского образца калибра 122 и 152 мм.

Такой посыл военачальника прозвучал на фоне блокировки республиканцами пакета помощи Украине на 60 млрд долларов и вето Будапешта на проект помощи Киеву от Евросоюза на 50 млрд евро.

Селезнев говорит, что соотношение артиллерийских боеприпасов у воюющих сторон оценивается в пропорции 5:1 в пользу россиян.

"Победу на поле боя может выиграть та сторона, у которой больше ресурсов. Россияне выкладываются по максимуму, стремясь сломать наше сопротивление", — убежден он.

Ситуация в Авдеевке сегодня: что говорит командование ВСУ?

Тарнавский в интервью Reuters говорит, что Россия меняет тактику и переходит к постоянным атакам. Ситуация в Авдеевке, по его оценкам, меняется и россияне добились "частичного успеха на некоторых участках на глубине до 2 километров". Генерал заверяет, что Силы обороны Украины "твердо удерживают эти линии".

Ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий в общении с Фокусом озвучивал другие прогнозы. По его словам, ВСУ отойдут от Авдеевки до нового года из-за тотальной нехватки людей и артиллерийских снарядов.

"Чтобы переломить ситуацию, надо завести свежие подразделения, а у нас их просто нет. Я не исключаю, что Авдеевка, которая была естественной крепостью и выстояла с 2014 года, будет покинута нашими войсками", — отмечал он.

Напомним, СМИ писали о новом сроке захвата Авдеевки, который озвучил российскому военному командованию президент России Владимир Путин. Вероятно, речь идет о захвате города до нового года, чтобы показать россиянам "победы" к началу 2024 года.

Украинские военные также говорили, что оккупанты чаще применяют ударные дроны против бойцов ВСУ под Авдеевкой. В течение двух дней ВС РФ 35 раз атаковали одну из украинских позиций.