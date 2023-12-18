"Это тактика нацистов": армия РФ прикрывается пленными ВСУ и отправляет их на минные поля (видео)

Своими действиями ВС РФ уже не раз нарушали нормы Женевской конвенции. В то же время военный эксперт Дмитрий Снегирев призвал не забывать, что оккупанты неоднократно расстреливали безоружных защитников Украины.

Случай, когда солдаты армии РФ использовали украинских пленных в качестве "живого щита" не единичны и этим самым оккупанты нарушают базовые нормы Женевской конвенции, которой запрещается задействовать пленных в войне. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Он отмечает, что так же действовали нацисты во время Второй мировой войны, прикрываясь пленными во время атак, а также отправляла их разминировать минные поля своими телами. Тоже самое делают и российские оккупанты, говорит эксперт.

"Не стоит забывать и о постоянных случаях расстрелов уже безоружных украинских военных, — акцентирует Дмитрий Снегирев. Под Авдеевкой армия РФ расстреляла украинских бойцов, которые были готовы сдаться в плен из-за того, что у них закончились боеприпасы и было просто нечем отбиваться.

Это все военные преступления, отмечает аналитик. Это ярко демонстрирует, что для России не существует никаких принципов Женевской конвенции, которая защищает права военнопленных.

В сети появились кадры с передовой, на которых российские оккупанты ведут огонь из-за спин военнопленных. По предварительным данным, это было снято во время боев на Запорожье. Запорожская областная прокуратура возбудила дело о нарушении законов и обычаев войны. Основанием для этого стало видео, которое обнародовало медиа "Радио Свобода".

За досудебное расследование взялись следователи СБУ в Запорожской области. Ход расследования контролирует Офис генпрокурора. "В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия", отметили в Офисе генпрокурора.

Ранее Фокус сообщал, что по словам Валерия Залужного, мобилизацию в Украине нужно не усиливать, а вернуть в прежние рамки. Со временем бойцы на переднем крае остаются один на один, что совсем не правильно.