ВС РФ использовали пленных как "живой щит": в Офисе генпрокурора отреагировали (видео)

В сети появились кадры с передовой, на которых российские оккупанты ведут огонь из-за спин военнопленных. По предварительным данным, это было снято во время боев на Запорожье.

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Журналисты опубликовали видео, на котором российские оккупанты прикрываются пленными бойцами ВСУ во время атаки. На это 14 декабря отреагировали в Офисе генерального прокурора Украины.

Запорожская областная прокуратура возбудила дело о нарушении законов и обычаев войны. Основанием для этого стало видео, которое обнародовало медиа "Радио Свобода".

"По предварительным данным, военнослужащие РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, при осуществлении боевых действий против Сил обороны Украины на Запорожском направлении дерзко использовали украинских военнопленных как "живой щит". В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия", — отметили в Офисе генпрокурора.

За досудебное расследование взялись следователи СБУ в Запорожской области. Ход расследования контролирует Офис генпрокурора.

ВС РФ использовали пленных как "живой щит": что уже известно

13 декабря журналисты "Радио Свобода" обнародовали кадры, на которых ВС РФ штурмуют позиции, прикрываясь военнопленными. На видео видно, как оккупанты ведут трех украинцев и ведут огонь, прячась у них за спинами.

В медиа отмечали, что определили локацию, где происходили события, но по просьбе военных ее не разглашают. Как отмечал Фокус, такие действия являются нарушением Женевской конвенции, которая запрещает использование пленных в боевых действиях.

Напомним, ВС РФ атаковали украинских пограничников "пустыми" FPV-дронами. Бойцы ГПСУ только после приземления вражеских "птичек" обнаружили, что свой груз они потеряли еще по дороге.