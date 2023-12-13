Прикрываются пленными бойцами ВСУ: ВС РФ применили новую тактику штурма позиций Украины (видео)

В кадр попала группа российских оккупантов, которые ведут впереди себя трех пленных украинских защитников. Они отстреливаются, хотяясь за их спинами.

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Российские оккупанты начали идти на штурм позиций ВСУ, прикрываясь украинскими военнопленными. Это зафиксировал украинский дрон. Видео обнародовало "Радио Свобода".

В кадр попала группа российских оккупантов, которые ведут впереди себя трех пленных украинских защитников. Они отстреливаются, хотяясь за их спинами. После того, как начался бой, оккупанты начали отступать. Безоружных пленных отправили назад, а затем выстрелили в сторону одного из них. В кадре видно, как на земле лежит неподвижное тело.

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Пятеро бойцов ВСУ отбили позиции ВС РФ вблизи Синьковки и захватили пленных (видео)

"Нам удалось верифицировать видео и четко определить локацию, где происходили события. Впрочем, по просьбе самих военных — мы не указываем точное место событий", — отметили в "Радио Свобода".

Отмечается, что удалось установить, что на участке фронта, который попал на видео, воюют воины 234-го десантно-штурмового полка в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, если видео подтвердится, то "это будет прямое нарушение Женевских конвенций".

Женевская конвенция запрещает использовать пленных в боевых действиях

Согласно Женевской конвенции, использование военнопленных для участия в боевых действиях запрещается. Военнопленный после предоставления официального статуса должен находиться в отдельном месте вдали от линии боевых действий и ждать обмена.

Напомним, что двое раненых военных ВСУ и РФ вместе пытались спастись на уничтоженной позиции. Они 10 дней боролись за жизнь.

Ранее сообщалось, что 2 декабря в сети обнародовали видео, как ВС РФ расстреливают двух украинских солдат после того, как те сдались в плен в окрестностях Авдеевки. Бойцы выходили с поднятыми вверх руками.