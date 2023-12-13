Прикриваються полоненими бійцями ЗСУ: ЗС РФ застосували нову тактику штурму позицій України (відео)

В кадр потрапила група російських окупантв, які ведуть поперед себе трьої полонених українських захисників. Вони відстрілюються, хочаючись за їхніми спинами.

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Російські окупанти почали йти на штурм позицій ЗСУ, прикриваючись українськими військовополоненими. Це зафіксував український дрон. Відео оприлюднило "Радіо Свобода".

В кадр потрапила група російських окупантв, які ведуть поперед себе трьої полонених українських захисників. Вони відстрілюються, хочаючись за їхніми спинами. Після того, як розпочався бій, окупанти почали відступати. Беззбройних полонених відправили назад, а потім вистрелили у бік одного з них. В кадрі видно, як на землі лежить нерухоме тіло.

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"Нам вдалося верифікувати відео і чітко визначити локацію, де відбувалися події. Утім, на прохання самих військових – ми не вказуємо точне місце подій", — зазначили в "Радіо Свобода".

Зазначається, що вдалося встановити, що ділянці фронту, яка потрапила на відео, воюють вояки 234-го десантно-штурмового полку у складі 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, якщо відео підтвердиться, то "це буде пряме порушення Женевських конвенцій".

Женевська конвенція забороняє використовувати полонених у бойових діях

Згідно з Женевською конвенцією, використання військовополонених для участі в бойових діях забороняється. Військовополонений після надання офіційного статусу має перебувати у окремому місці далеко від лінії бойових дій і чекати на обмін.

Нагадаємо, що двоє поранених військових ЗСУ та РФ разом намагалися врятуватися на знищеній позиції. Вони 10 днів боролися за життя.

Раніше повідомлялося, що 2 грудня в мережі оприлюднили відео, як ЗС РФ розстрілюють двох українських солдатів після того, як ті здалися в полон в околицях Авдіївки. Бійці виходили з піднятими вгору руками.