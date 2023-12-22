Боеприпасов хватит до весны, но нужны новые поставки: эксперт о ситуации в ВСУ (видео)

Руководству ВСУ придется перенести на более длительный срок некоторые операции до момента возобновления поставок всего необходимого, отмечает военный аналитик Алексей Гетьман.

Задержки в принятии пакетов помощи Украине являются негативным явлением, но надо понимать, что все оружие и боеприпасы, которые поставляются на нашу территорию, идут на склады, а затем распределяются по боевым подразделениям. Следовательно, на данный момент подобных запасов ВСУ хватит до апреля 2024 года. Об этом в интервью Фокусу заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса, военный аналитик Алексей Гетьман.

Но, по словам эксперта, уже все же ощущается определенный дефицит боеприпасов особенно для артиллерии, поэтому снаряды начали беречь и экономить. При этом не надо разгонять истерику, что "все пропало", ведь ВСУ на этих имеющихся запасах способны продержаться до весны в экономном режиме.

Хотя, по мнению майора запаса, руководству ВСУ придется перенести на более длительный срок некоторые операции до момента возобновления поставок всего необходимого. Однако политические проблемы с поставками должны вскоре решиться и поддержка боеприпасами снова будет восстановлена.

"К сожалению, странам, в которых нет войны кажется, что ничего не будет страшного, если они передадут помощь с некоторым опозданием, — отмечает аналитик, — Но надо понимать, что важна не просто помощь, а именно своевременная помощь, потому что потом в ней уже может просто не быть необходимости".

Алексей Гетьман отмечает, что не надо списывать все проблемы на слабость нашего военно-промышленного комплекса, ведь достаточно сравнить экономики и ВПК двух стран и понять, что без поддержки Запада Украина при лучшем ВПК согласно своим масштабам все равно не смогла бы обойтись без внешней помощи против такого агрессора как Россия.

"У РФ действительно до сих пор есть мощный ВПК еще с советских времен. Пусть он и устаревший, но он массовый и масштабный, — акцентирует майор запаса, — Те же Франция или Германия только силами своего ВПК тоже не смогли бы самостоятельно обеспечить всем необходимым свою армию против войны с таким агрессором, как РФ, без помощи партнеров".

Даже российский ВПК пробуксовывает и не может справиться с обеспечением всем необходимым для активной войны в таких масштабах, отмечает ветеран войны. Именно поэтому Россия вынуждена брать беспилотники у Ирана, а снаряды даже в Северной Корее, акцентирует эксперт.

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