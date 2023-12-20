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Военный Фокус Российско-украинская война

"Вот такие подарочки нам оставляют": военный показал затрофеенный "Солнцепек" (видео)

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Фото: Генштаб ВСУ | Иллюстративное фото

В армии поблагодарили оккупантов за огнеметную систему. В милитари-сообществе предположили, что она была захвачена в апреле прошлого года.

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ВС РФ оставили украинским военным на поле боя свою тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Видео с ней появилось в соцсетях 19 декабря.

"Добрый день. Вот такие вот нам подарочки оставляют. Спасибо", — говорит за кадром автор видео.

@ua_2023._.2023_ua

♬ оригинальный звук - ☞◉‿◉☜

В украинском милитари-сообществе VANGUARD сообщили, что "Солнцепек" из кадров, вероятно, был захвачен в апреле 2022 года.

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Коллаж, обнародованный сообществом
Фото: VANGUARD

"Всего, по подтвержденным данным, за время полномасштабного вторжения было уничтожено 12 ТОС-1А, две повреждены и три захвачены", — добавили авторы контента.

Что такое "Солнцепек"?

ТОС-1А "Солнцепек" — это тяжелая огнеметная система, которая была разработана еще в 2001 году. Ее транспортно-зарядная машина разработана на базе танка Т-72. Количество направляющих на боевой машине уменьшено с 30 (в базовом варианте) до 24.

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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Фото: Минобороны РФ

Назначение системы "Солнцепек":

  • вывод из строя легкобронированной и автомобильной техники;
  • поджог и разрушение зданий или сооружений объемным взрывом;
  • уничтожение живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.

"Солнцепек" уничтожает свои цели благодаря высокой температуре, обломкам, ударной волне и избыточному давлению.

Напомним, в марте 2022 года российские оккупанты бросали технику в украинских полях на Харьковщине. Среди трофеев была и транспортно-заряжательная машина ТОС-1А "Солнцепек".

В октябре прошлого года ВСУ удалось затрофеить полностью рабочий и заряженный "Солнцепек". Единственным его "недостатком" оказались незаправленные баки.