"Вот такие подарочки нам оставляют": военный показал затрофеенный "Солнцепек" (видео)

В армии поблагодарили оккупантов за огнеметную систему. В милитари-сообществе предположили, что она была захвачена в апреле прошлого года.

Related video

ВС РФ оставили украинским военным на поле боя свою тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Видео с ней появилось в соцсетях 19 декабря.

"Добрый день. Вот такие вот нам подарочки оставляют. Спасибо", — говорит за кадром автор видео.

В украинском милитари-сообществе VANGUARD сообщили, что "Солнцепек" из кадров, вероятно, был захвачен в апреле 2022 года.

Коллаж, обнародованный сообществом Фото: VANGUARD

"Всего, по подтвержденным данным, за время полномасштабного вторжения было уничтожено 12 ТОС-1А, две повреждены и три захвачены", — добавили авторы контента.

Что такое "Солнцепек"?

ТОС-1А "Солнцепек" — это тяжелая огнеметная система, которая была разработана еще в 2001 году. Ее транспортно-зарядная машина разработана на базе танка Т-72. Количество направляющих на боевой машине уменьшено с 30 (в базовом варианте) до 24.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" Фото: Минобороны РФ

Назначение системы "Солнцепек":

вывод из строя легкобронированной и автомобильной техники;

поджог и разрушение зданий или сооружений объемным взрывом;

уничтожение живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.

"Солнцепек" уничтожает свои цели благодаря высокой температуре, обломкам, ударной волне и избыточному давлению.

Напомним, в марте 2022 года российские оккупанты бросали технику в украинских полях на Харьковщине. Среди трофеев была и транспортно-заряжательная машина ТОС-1А "Солнцепек".

В октябре прошлого года ВСУ удалось затрофеить полностью рабочий и заряженный "Солнцепек". Единственным его "недостатком" оказались незаправленные баки.