"Войну пройдем с Зеленским": эксперт объяснил, кто именно будет отстраивать Украину (видео)

Все украинцы и все политические силы должны объединиться вокруг Зеленского, чтобы он показал свои самые сильные стороны, считает политический обозреватель Леонид Швец.

Поскольку выборов президента Украины из-за военного положения нет, то и политическая борьба утихла, а потому нравится кому-то или нет, а эту войну с Россией мы пройдем вместе с Владимиром Зеленским. Об этом в интервью Фокусу заявил политический обозреватель Леонид Швец.

По его мнению, все украинцы должны быть заинтересованы в том, чтобы президент проявлял свои не слабые, а именно сильные стороны характера. Даже его самые суровые политические оппоненты должны быть в этом заинтересованы, считает политический обозреватель.

"Сейчас нужно, чтобы Украина победила, — акцентирует Леонид Швец, — Я уверен, что сами Зеленский завершит войну, но не станет президентом восстановления Украины".

По мнению эксперта, это чувствуется и по поведению Зеленского, тем более он об этом много раз высказывался сам. А после войны наступит время не только развития, но и полноценной политической борьбы.

"Вова поедет где-то отдыхать и все будет демократично и спокойно, — говорит политический обозреватель, — И уже в это время Петр Алексеевич может "гарцевать" на политической арене сколько угодно — это нормально. Но во время войны политические ссоры и борьба неуместны".

Зато интересно обратить внимание на выборы президента США осенью следующего года, ведь там сложилась беспрецедентная ситуация, считает эксперт. Высший суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу баллотироваться на выборы из-за штурма Капитолия. Конечно, в других штатах могут таким прецедентом воспользоваться согласно разделу 3 14-й поправки Конституции США.

С другой стороны, по мнению специалиста, о Трампе уже невозможно что-то сказать плохое или хорошее и это никак не повлияет на массовый электорат, ведь американцы давно определились со своим выбором. Если Трамп и Байден остаются в президентской гонке, то вряд ли что-то изменится.

Однако, отмечает Леонид Швец, в Украине уже давно появилось понимание, что надо стараться как можно больше рассчитывать именно на себя, потому что западная помощь может поступить не вовремя или задержаться из-за политических баталий, как в США. Конечно, без западной поддержки нам не обойтись, но надо активнее использовать западные технологии для развития собственного ВПК.

Ранее Фокус сообщал, что Германия предоставила новый пакет помощи Украине. В список помощи вошли снаряды для танков, артиллерии и гранатометов, а также бронированная техника.