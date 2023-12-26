Оккупанты ставят рекорды по атакам "Шахедов": чем может ответить Украина, — эксперт (видео)

Одной из главных целей Украины должен стать достойный ответ атаками своих дронов-камикадзе на российские города по военным или важным целям, говорит военный эксперт Олег Жданов.

Оккупанты запускают столько "Шахедов", сколько могут произвести и максимальное количество запущенных дронов-камикадзе может достичь уже тысячи штук в месяц. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Количество беспилотников в самом налете может зависеть от поставленных задач и от конкретной цели, — отмечает эксперт, — При этом целью может быть даже не очень важный объект, но расположенный вблизи жилых домов, чтобы создать таким ударом психологическое давление, чтобы население более склонялось "к миру любой ценой"".

Именно поэтому, по мнению специалиста, Украина нуждается не только в классических средствах противовоздушной обороны, но и в широкой линейке средств радиоэлектронной борьбы, которые имеет Россия. Тогда можно ставить РЭБ на расстоянии от городов и дроны или их обломки не будут вредить зданиям и приводить к жертвам среди гражданского населения.

Именно поэтому, по словам Олега Жданова, киевским защитникам приходится вести борьбу с дронами в черте города, потому что не хватает средств борьбы против них, чтобы взять столицу в кольцо и защищать ее еще на подступах от вражеских налетов дронов-камикадзе. Например, зенитная система "Гепард", разработанная именно для борьбы против "Шахедов", действует на расстоянии два километра, а радиус всего Киева более сотни, отмечает специалист.

По мнению Олега Жданова, одной из главных целей Украины должен стать достойный ответ по атакам своих дронов-камикадзе на российские города по военным или важным целям. Война — это двусторонний процесс, отмечает военный эксперт, поэтому мы должны отразить те удары, которые оккупанты наносят по Украине.

"Но главным вопросом таких ответов является наличие производственных мощностей, — отмечает эксперт, — В таком случае мы не только сможем отвечать на атаки, а даже достигать своих конкретных целей военного характера нанося именно нужные нам удары".

Ранее Фокус писал, что в Кабмине рассказали, какие дроны может производить Украина. По словам замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анны Гвоздяр, в 2024 году Украина будет производить примерно два миллиона дронов.