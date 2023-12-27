Интерес к Украине падает: почему не следует ожидать больших волн иностранцев в ВСУ, — журналист (видео)

Полномасштабная война в Украине продолжается уже почти два года. За это время волна интереса со стороны иностранцев падает, поэтому ожидать больших волн добровольцев из других стран в Украину не следует ожидать, считает журналист военного отдела Фокуса Александр Матвиенко.

Заинтересованность к войне в Украине в мире уменьшается, поэтому вряд ли удастся привлечь большее количество добровольцев из других стран, чем это было в начале российского вторжения. Тем более сейчас набор в ряды ВСУ иностранцев довольно сложный и кропотливый — надо пройти комиссии и проверки. Об этом в интервью отметил Александр Матвиенко, журналист военного отдела Фокуса.

По его словам, украинцы не могут ни на кого рассчитывать, чем на самих себя. Поэтому эти необходимые 500 тысяч мобилизованных, о которых сейчас идет речь, не будут набираться за один день и это будет довольно долгий процесс, который зависит от нововведений в новом законе о мобилизации.

"Излишней является мысль, что за нас кто-то будет воевать, — акцентирует Александр Матвиенко, — Если бы это было возможно, то другие страны уже давно предоставили нам свои войска, а так никто не хочет умирать. Поэтому рассчитывать на большое количество добровольцев или наемников из зарубежных стран не приходится".

На стороне ВСУ воюют добровольцы из РДК и легиона "Свобода России", отмечает журналист. Он напоминает, что по словам главы ГУР Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка, в следующем году количество операций на территории врага будет увеличиваться. По мнению Александра Матвиенко, эти операции могут быть увеличены как раз за счет иностранных добровольческих подразделений.

Журналист отмечает, что сейчас действует активный рекрутинг в ряды этих подразделений со стороны граждан России, которые готовы воевать против режима Путина на стороне Украины. Скорее всего, мы вскоре увидим их работу в законных военных целях на территории РФ.

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