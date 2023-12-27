Взорвать изнутри: Украина должна поддерживать националистические движения в РФ, — эксперт СБУ (видео)

Если РФ сохранится в подобном состоянии, то для украинцев никогда не будет покоя. Россияне притаятся, а потом снова атакуют, считает генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

Одной из главных задач Украины является поддержка национальных движений в республиках России с тем, чтобы они на свалках современной российской империи основали независимые и дружественные Украине государства. Об этом в интервью Фокусу заявил военный и общественный деятель, генерал-майор запаса Службы Безопасности Украины, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун.

По его мнению, если Россия останется в сегодняшнем состоянии, то это огромная опасность для Украины и будущих украинцев, наших детей.

"Конечно, оккупанты отползут в свои болота и спрячутся там на 20-30 лет, но они обязательно из них еще не раз вылезут, — отмечает Виктор Ягун, — Поэтому важна именно поддержка национальных меньшинств и освободительные движения на территории РФ".

Эксперт отмечает, что в России всегда было место нацизму и расизму и иногда они превращаются в агрессивные социальные движения. Притом нетерпимость проявляется не только со стороны россиян, но и выходцев с Кавказа и тут можно вспомнить инцидент в аэропорту Махачкалы с самолетом из Израиля. Именно нетерпимость к другим и повальная трудовая миграция является своеобразной бомбой замедленного действия для российского социума.

Надо понимать, говорит Виктор Ягун, что в отдельных регионах РФ движущими силами является именно местное этническое население. Например, в Махачкале — это дагестанцы, а в Татарстане — татары. Именно в этих регионах вряд ли можно слушать популярный в РФ хит "Я — русский", отмечает специалист.

По мнению генерал-майора запаса, даже в Москве очень показательно то, сколько людей сейчас ходит в церковь, а сколько сотен тысяч собирается на мусульманские праздники или ходят в мечеть. Поэтому если в РФ появится какая-то активная расистская группа, то жители с Кавказа и другие этнические группы быстро поставят ее на место.

Ранее Фокус писал, что трудовые мигранты сыграют свою роль в развале РФ. По мнению политолога Виктора Бобыренко, новые граждане РФ из Таджикистана или Узбекистана не понимают, зачем им рисковать жизнью за мифический "русский мир".