Россия — накануне социального хаоса. Как события в Махачкале едва не взорвали котел ненависти

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О событиях в Дагестане и управляемости режима.

Беспорядки в Дагестане вокруг "поиска евреев" на рейсе "из Израиля" гораздо больше говорят не об антисемитизме региона юга России (хотя и о нем тоже). Чтобы завершить с внешними предпосылками таких событий (точнее — тем, что могло служить формальным поводом для них) — совпало два фактора.

Первый — в Дагестане прошли слухи, что "беженцев из Израиля" будут размещать в мусульманской республике. А в таких традиционных обществах, как то, что доминирует на Северном Кавказе, слухи — самый взрывоопасный канал распространения информации. Даже если эти слухи — о двуглавой корове, в условиях ажиотажа, эмоционального накала и в условиях традиционного общества — воспламенится.

Второй — Израиль, собственно, расширил наземную операцию в секторе Газа. О чем не забыли сообщить российские СМИ, и зажигалка сработала.

Дальше уже вопрос техники. Оставалось сделать соответствующий вброс о пассажирах, прибывающих из Тель-Авива. И зажглось.

Правда, кто именно сделал вброс, мы точно не знаем. Это может быть как местная элитарная борьба, так и спецоперация ФСБ, так и религиозный движ. Но это не существенно. Потому что, очевидно, ситуация немного вышла из-под контроля. И вместо протестов получился скандал, в который российские власти попадать не планировали. И демонстрация слабости.

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И вот это уже гораздо больше свидетельствует об общем уровне социального напряжения. Демонстрирует "температуру" внутри котла, которым является Российская Федерация как таковая. И ее южные регионы — в особенности. Напомню, что в том же Дагестане было наиболее активное движение против мобилизации. И ее там действительно ограничили. И показывает, что с управляемостью проблемы никуда не делись.

Это сейчас ненависть, напряжение и агрессия направлены на украинцев, а теперь и на евреев. Но объект ненависти и агрессии может быстро меняться. И мы уже это видели и видим постоянно. "Русские националисты" (на самом деле нацисты) ненавидят Кадырова и всех чеченцев без разбора, кадыровцев или нормальных. Чеченцы — русских. Мусульмане — "православных", и наоборот. "Русские" — всех "инородцев".

Проблему агрессивной пропаганды ненависти, которую Путин последовательно культивировал года так с 2005 к американцам, западным ценностям, украинцам и т.д. — относительно легко разжечь. Но загнать джинна в бутылку гораздо сложнее. И когда уровень внутреннего напряжения переходит определенный предел — ненависть и агрессия рикошетит в инициатора. И общество, которым инициатор руководит.

Поэтому меня то, что я увидел в Дагестане вдохновляет. Конечно, Запад продолжит бояться хаоса в России. И понятно, почему. Но момент, когда внутренняя эскалация начнет угрожать существованию не то что режима Путина, а РФ как государства — это вопрос времени.

И не мы с вами, не Запад, не Путин будут определять ход событий. Потому что такие сложные социальные процессы, как культивирование ненависти и накопление агрессии, можно запустить, но невозможно контролировать. И когда оно взорвется, как именно и к каким последствиям приведет, никому сейчас неизвестно. Даже если он думает, что знает.

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