Ситуацию изменят дальнобойные ракеты: помогут деоккупировать Крым, — военный эксперт (видео)

Украина рассчитывает на западную поддержку новыми модификациями вооружений. Это позволит Силам обороны Украины двигаться на юг, считает военный эксперт Роман Свитан.

На данный момент украинский фронт растянут на 1200 км и сейчас есть три особо важных участка фронта — Херсонское, Запорожское и Донецкое направления и все они разные с позиций оборонительной ситуации. Об этом отметил в своем комментарии Фокусу полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, на Донбассе большие перепады высот, а на херсонском направлении в основном степные горизонты, как и на западном направлении Запорожского фронта. Поэтому, исходя из географии местности ВСУ выполняют конкретные задачи.

"Сейчас оборонительные мероприятия проходят на восточном направлении Донецкой области и восточном направлении Запорожья, — говорит военный эксперт, — А вот при наличии дальнобойных ракет ВСУ может продвинуться на южном направлении в районе Токмака благодаря их применению на горизонтальных поверхностях".

При наличии дальнобойных ракет и авиации ВСУ не испытает проблемы Первой мировой войны, когда без нормальной авиации и дальнобойности оружия на пару километров войска упирались друг в друга и месяцами сидели по окопам, отмечает полковник ВСУ в запасе. По его словам, Украина рассчитывает на западную поддержку новыми модификациями вооружений, что позволит Силам обороны Украины двигаться на юг.

"Нашим преимуществом является и короткое плечо логистики, а у оккупантов из Ростова в Херсон более 700 км, — акцентирует Роман Свитан, — Сейчас одним из основных факторов войны является именно логистика и кто имеет дальнобойное оружие, тот и может контролировать логистику противника. Если будет больше дальнобойных систем ATACMS, то из Ростова россияне вряд ли смогут что-то доставить на фронт".

Оружием, которое может изменить ситуацию на фронте Роман Свитан считает именно дальнобойные крылатые и баллистические ракеты, а еще управляемые авиабомбы и все, что может бить на дальность 300-500 км. Именно такие средства будут уничтожать логистические цепи врага с Крымом по мосту, морю или воздуху, отмечает эксперт.

Ранее Фокус писал, что российский корабль "Новочеркасск" уничтожили западные ракеты и у оккупантов нет безопасного места в Крыму. Российский флот теперь прячется в Новороссийске и Сухуми, но местные бухты неприспособленны для военных судов.