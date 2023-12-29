"Укроборонпром" готовит сюрпризы. У ВСУ появились средства для ударов по РФ: названы цели

Новинки украинского ВПК разработали не просто для красоты — каждое вооружение ждет своего времени. Массированная атака по городам Украины утром 29 декабря ускорит их применение. Фокус разбирался, какими средствами можно атаковать росcийские цели.

Массированная ракетная атака по городам Украины, которую ВС РФ устроили утром 29 декабря, не останется без ответа. Президент Владимир Зеленский уже предупредил агрессора о последствиях за теракты.

Количество жертв ракетных ударов по украинским городам увеличивается, к обеду Нацполиция отчиталась о гибели 18 мирных украинцев. Также 132 человека получили травмы различной степени тяжести.

"Мы обязательно ответим террористам на их удары. И мы будем бороться, чтобы обеспечить безопасность своей стране, каждому городу, всему нашему народу. Российский террор должен проиграть — именно так будет", — заявил глава государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов расширил тезис о последствиях за ракетные удары по городам Украины пятью пунктами:

в Украине увеличится степень ненависти к России и ее гражданам, которые с "животной покорностью поддерживают режим Путина";

максимальное неприятие российской культуры, языка и традиций;

недопущение действий и даже разговоров с целью поиска компромиссов с агрессором;

кристаллизация идеи и движения национального сопротивления;

полное уничтожение возможности существования пророссийских движений в Украине.

"Мы будем бороться столько, сколько потребуется… За Днепр, Одессу, Львов и Киев ответ не заставит себя ждать", — подчеркнул Данилов.

Министр обороны Умеров тем временем предупреждает о возможности России повторять регулярно такие ракетные удары, как 29 декабря.

"Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки", — отметил он.

Военные объекты РФ под ударом: какие средства есть у ВСУ?

Заявления украинского военно-политического руководства о скором ответе на террористические атаки России имеют под собой основания. По мнению военного эксперта Национального института стратегических исследований Максима Паламарчука, не стоит говорить о действиях, которые повторят шаги России. Беспорядочных пусков ракет или беспилотников точно не будет.

"Возможно, скоро мы увидим уничтожение ценных российских военных объектов. Важно говорить не о линейном, а об ассиметричном ударе по кораблям в Черном море, авиабазам, ракетным комплексам и логистическим маршрутам", — говорит он Фокусу.

Однако все наступательные возможности ВСУ, по его словам, сильно зависят от объемов производства украинского оборонного комплекса и поддержки стран НАТО.

Ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины, авиаэксперт Валерий Романенко в разговоре с Фокусом призывает всех быть реалистами: Украина может атаковать цели на территории России только дронами-камикадзе или противокорабельными ракетами "Нептун", модифицированными под наземные цели.

Другой вариант для ВСУ — зенитная ракета комплекса противовоздушной обороны С-200, переделанная в ударный вариант с дальностью полета до 250 километров.

"Закидать беспилотниками конечно можно, но нужны же подготовленные запасы. Западные партнеры ограничили нас в правах применять их вооружение по материковой территории России. Ракеты С-200 не совсем высокоточные, поэтому отвечать прямыми обстрелами городов явно не выйдет", — рассказывает он.

Из запасов авиации в Украине остались только фронтовые бомбардировщики Су-24 и применять их для ударов по целям в тылу РФ британскими Storm Shadow не получится, добавляет Романенко.

Разработки "Укроборонпрома" — сюрприз для врага

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" недавно отчитывался о запуске в серийное производство новых ударных дальнобойных дронов. Их технические и функциональные характеристики превышают иранские БПЛА Shahed.

По заверениям генерального директора госконцерна Германа Сметанина, эти дроны способны летать примерно на тысячу километров. Кроме этого, на мощностях предприятий "Укроборонпрома" развернули производство трех моделей FPV-дронов.

В августе 2023 года успешно показала себя новая украинская ракета, президент Владимир Зеленский заявил об успешном поражении цели за 700 километров. Но о чем конкретно шла речь, до сих пор неизвестно.

Все указанные средства подойдут для поражения военных баз как на временно оккупированных территориях Украины, так и в России, говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Передадим привет дронами "Укроборонпрома" и ракетами С-200. Не исключаю ответа и "Нептунами". Не будем забегать вперед относительно количества данных снарядов, оставим это к моменту нанесения ударов по российским военным объектам", — заключил аналитик.

Напомним, в Днепре одна из российских ракет попала в торговый центр. Взрывы также повредили здания роддома и больницы.

Фокус ранее писал, что во время ракетного удара ВС России 29 декабря по Одессе посреди церкви упал обломок потолка. Священник в это время справлял службу, неожиданно рядом с ним начинают падать куски бетона.